即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問:「本人有意月供一些較穩陣的股票，同時想有股息收入(大約3%或以上)。我打算月供中電控股(00002)及長江基建(01038)，可有更優化的建議呢？謝謝。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「我個人認為中電及長江基建作為收息月供股票的選擇都是可行的，它們都是傳統的公用股，現時亦符合讀者3厘或以上的股息收入。不過，我覺得整個組合可以加一些其他行業的股票，始終集中於一個行業或板塊，分散力度不是太足夠。我建議可以考慮銀行股、內銀股、公路股等。若要符合讀者股息收入3厘以上的話，讀者可考慮滙豐控股(00005)，農業銀行(01288)及安徽皖通高速公路(00995)，這三隻股份都可作為長線收息之選。」

涂國彬 永豐金融資產管理部董事總經理及研究部主管

「投資豈有絕對穩陣？回報是給予願冒風險者，若不多冒風險，不應期望高回報，但反之不然，冒風險又不一定有高回報，這是風險本義，要小心。傳統上，公用股現金流強，業務穩，估值合理，但股價未必突出，長遠而言，組合內不宜只靠它，尤其加息周期，持有防守股的機會成本一樣增加。投資股票，月供與否，人皆望有升有息，可要調整一下心態。論防守性，中電或長江基建都是合理之選，以過往數據論，3%股息非不合理。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「我不知道閣下心目中的月供計劃年期會做多長，在貿易戰陰霾下，全球股市危機四伏，未來兩年，股票佔投資組合比重不宜太進取。中電估值已頗為昂貴，預測市盈率較中位數高出2.7個標準差，預測息率亦只有3厘，在加息周期下有點輸蝕。我擔心若果是熊市，目前處於相對強勢的公用股最後有可能成為資金拋售的對象；好了，當股市由熊轉牛時，公用股更不可能擔當大市領頭羊，所以我不建議月供中電。至於長建及長和(00001)則是不錯的選擇，後者股價早前大幅跑輸大市，8月份回勇成為表現最好藍籌，長和系估值具防守性，財務狀況穩健，有能力在經濟周期走出低谷前收購具增長潛力之資產。最後，滙控也是一個可考慮的月供對象，估值已開始吸引，預測息率接近六6厘，未來兩年盈利表現料平穩。」

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