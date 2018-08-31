港股直擊 即巿股評

新興市場貨幣大跌，隔晚美股回吐，加上內地調控網絡遊戲，拖累港股在8月最後一個交易日急挫。

恒指今早低開365點，甫開曾挫443點，見27720點為一周低，穿20天線(約27927點)和10天線(約27982點)，之後跌勢回順，跌幅一度收窄至245點，見27918點半日高。恒指中午收報27906點，挫257點或0.9%，大市成交額547.57億元。

國企指數報10890點，跌76點或0.7%。

A股偏軟，滬指跌0.08%；深成指跌0.58%。

藍籌股方面，工行(01398)第二季純利816億元，按年增近5.8%為4年最高，股價半日跌0.5%；港交所(00388)跌1.6%；滙控(00005)跌0.4%。中石油(00857)中期多賺1.14倍，股價挫3.8%。相反，友邦(01299)升0.5%；中銀香港(02388)升0.8%；瑞聲(02018)升2.6%。

焦點板塊

科網股：教育部官網昨晚發布八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控，網上遊戲股全線挫，MSCI收市後調整，騰訊(00700)權重遭攤薄，半日挫4.5%；金山軟件(03888)曾插8.5%，半日跌2.7%；IGG(00799)挫5.8%；博雅互動(00434)挫半成；網龍(00777)急吐8%；雷蛇(01337)挫6.2%，報1.67元。。

醫藥股：今早表現兩極，國藥(01099)升2.6%；威高(01066)績後有追捧，半日再升3.9%；微創醫療科學(00853)半年多賺11%，股價飆17.6%；復星醫藥(02196)旗下重慶醫藥工業研究院被舉報違規生產，重慶市藥監局已在調查中，股價半日挫4.2%。

焦點股份

北京控股(00392)：股價逆市向好，一度高見38.5元，升6.21%，半日升5.8%，成交金額1.38億元。北控上半年純利增13%，至42.67億元，每股盈利3.38元；派中期息每股32仙，去年同期派30仙。

中國華融(02799)：今早曾插13.1%，創上市新低，半日挫11.5%。華融中期純利為6.85億元人民幣，較去年同期大跌94.9%，不派中期股息。

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