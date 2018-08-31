即巿股評 港股直擊

噚日朝早捉咗隻中國平安(02318)熊證(64167)出嚟，拆開恒指5分鐘圖見今朝由開市開始至到10點半到，平保SlowSTC(14,3)都keep住係超買水平，呢段時間又可以將(64167)送落場，留意返，小注好啦；不消一個朝早，喺11點半到已經見平保5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由超買回落到超賣水平，而keep住去到下半場開場後約20分鐘添。

按朝早段時間(64167)嘅高低位($0.067/$0.057)拉個平均數$0.062作為買入價計，對比期後SlowSTC(14,3)超賣時段嘅高低位($0.061/$0.063)拉個平均數$0.062，剛好打個和，既然係咁噚日就梗係可以安安落落同我親愛嘅data provider Zoe兼佢位飯腳Iris食返個靚飯啦。

下晝再睇返平保日線圖，「十字星」仍然健在，至於其他要超買/嚴重超買嘅技術指標，都仲繼續超買/嚴重超買嘅，大體上無變嘅情況之下，可以揸過夜；噚晚收到台send過嚟嘅message：「阿根廷央行加息至60厘，阿根廷披索急跌11%」，嘩！心諗：恒指今鋪仲唔死！

到今朝返工坐巴士時，收到輪商朋友wahstapp一條新聞，內容就係講國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控，騰訊(00700)急跌5%，$340今朝一度失守，連帶恒指都低開365點，28000點失守；依家9點46分，騰訊爬返上$340樓上，但同業網龍(00777)、金山軟件(03888)跌7%至8%；咁平保呢？9點48分時做緊$74.8，跌1.9%，而(64167)就做緊$0.076，對比起買入價$0.062，賺幅有22.6%；今次係第二次冷吼平保Put，終於都成功。

依家9點50分，恒指做緊27746點，跌417點，日線圖見恒指由原先處於保歷加上升通道，跌穿保歷加通道中軸(即20天線，27922點)，回返落去保歷加下降通道裡面，SlowSTC(14,3)%K線明顯高位下穿%D線，連比較少講嘅9MOM，都完成咗一座山。再睇埋恒指牛熊證街貨，以頭先mark底嘅27746點計即係話大市向下勁衝落牛證街貨之餘，仲殺咗 27900至27999點，同埋27800至27899點，呢兩度夾埋有588張期指，一啲都唔多。但如果按目前見牛證重貨，就係大市已經踩入咗嘅範圍，亦即係27700至27799點，呢度有相當於755張期指，會唔會殺埋？點解唔會，只不過可能唔係今日，因為今日係8月31日，留返下個星期9月3日開學日時再重食過都唔遲。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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