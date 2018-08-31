北京控股(00392)上半年多賺13%，帶動股價逆市向好，一度高見38.5元，升6.21%，新造38.1元，揚5.1%，成交金額8080萬元。
北控上半年收入按年升24.45%，至343.45億元；純利增13%，至42.67億元，每股盈利3.38元；派中期息每股32仙，去年同期派30仙。
集團今年中期派息略有增加，財務總監譚振輝表示，全年派息比率維持於約20%，末期息會否提升須考慮整體負債比例、新項目投資機會及下半年業績等。
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