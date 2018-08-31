港股直擊 即巿股評

受新興市場貨幣動盪影響，隔晚美股三大指數回落，道指收市跌137點或0.53%，報25986點。港股今早顯著下挫。

恒指低開365點，報27798，跌穿10天(約27976)及20天線(約27924)，之後跌幅擴大，曾插443點，低見27720。之後跌幅收窄，暫時高見是27833，跌330點。截至10時9分，恒指跌400點或1.4%，報27763。

國企指數跌160點，報10806。

內地股市偏軟，上證指數報2715，跌22點或0.8%。內地今早公布中國8月官方製造業PMI升至51.3，好過市場預期。

騰訊(00700)裂口低開5%，低見338.8元，最新跌幅仍近5%。教育部官網昨晚發布八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量，並擬採取措施限制未成年人使用時間。

其他手遊股捱沽，IGG(00799)挫逾7%，網龍(00777)插近9%，金山軟件(03888)挫逾4%。

工行(01398)上半年淨利潤升近5%，股價跟隨大市向下，現跌1.2%，報5.73元；工行A股(601398.SH)則升0.4%。

近期跑贏大市的平保(02318)，最新跌1.1%，報75.4元。

「三桶油」向下，中石油(00857)中期盈利升1.1倍，股價今早卻受壓，現跌逾4%。高盛將中石油目標價由6.1元微降至6.05元，維持「與大市同步」評級。