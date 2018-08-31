港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，新興市場滙市震盪。港股昨日先高後低、回吐逾250點後，今早或失兩萬八關口。

道指跌137點或0.53%，收報25986點；標指吐0.44%，收報2901點；納指連續第五個交易日創新高，惟收市倒跌0.26%，報8088點。

亞馬遜首次突破2000美元心理關口。另外股神畢非德旗下巴郡6月以來買入「稍微」更多的蘋果股票，今年連續第二季增持。另外，蘋果向媒體發邀請，9月12日將發布包括新款iPhone等新產品。兩股昨晚均創收市新高。

美國上周首次申領失業救濟有21.3萬人，按周增3000人，市場預期增至21.4萬人。

新興市場滙市周四波動，阿根廷央行加息至60厘，但披索曾瀉21%；巴西央行干預滙市，雷亞爾仍跟隨土耳其里拉、南非蘭特等下滑，印尼盾跌至3年新低。

內地今早將公布8月份PMI。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報69.6元，較本港上日收市高0.1元；騰訊(00700)ADR收報337.36元，低20.04元；國壽(02628)ADR收報17.99元，低0.17元；中海油(00883)ADR收報13.78元，低6仙；中石油(00857)ADR收報5.87元，低2仙；中石化(00386)ADR收報7.77元，低9仙；中移動(00941)ADR收報74.68元，高1.18元；聯通(00762)ADR收報9.17元，低5仙。

ADR港股比例指數收報27749點，跌415點或1.5%。夜市恒指9月期貨收報27847點，跌221點，較昨日恒指收市低水317點。恒指收報28164點，挫252點或0.9%，三連升告終，下方支持為20天線(約28010點)和正在向上的10天線(27941點)滙聚，即兩萬八關口附近。今日為第三季最後一個交易日，截至昨日收市恒指累跌791點或2.7%。

焦點股份

騰訊：昨晚教育部等八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》通知，其中國家新聞出版署將對網路遊戲實施總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

騰訊ADR較上日收市大跌5.6%，留意今日股價較波動。

工商銀行(01398)：截至6月底止中期股東應佔溢利1604.42億元人民幣，按年增長4.87%，不派中期股息。在6月底，不良貸款率1.54%，較去年底跌0.01個百分點，連續第6個季度下跌。

中石油(00857)：截至6月底止中期盈利270.88億元人民幣，按年增長1.14倍，每股派連特別息共派8.88分人民幣。

信和置業(00083)：截至6月底止全年盈利139.96億元，按年升88.76%；每股派末期息40仙。

融創中國(01918)：截至6月底止，中期盈利63.61億元人民幣，按年升2.88倍，不派中期息。期內，收入465.82億元人民幣，按年升2.15倍。

民生銀行(01988)：截至6月底止，中期歸屬於母公司股東的淨利潤296.18億元人民幣，按年上升5.45%。

長城汽車(02333)：中期淨利潤36.96億元人民幣，按年增長52.73%，不派中期息。期內，營業總收入486.78億元人民幣，按年上升17.99%。

中國國航(00753)：中期盈利34.76億元人民幣，按年上升4.05%，不派中期息。期內，收入642.42億元人民幣，按年增長11.96%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。