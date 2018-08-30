港股直擊 即巿股評

橙天嘉禾(01132)今日創逾一年半低，收市急挫28.9%，成交額至3000萬元。，

集團昨日公布，以5.6億元人民幣，收購江蘇省江陰市一項物業，物業包括兩幢綜合大樓和地下部分，總建築面積約9.31萬平方米。

物業由主席兼控股股東伍克波及其妹妹伍克燕持有，通告指估值達6.4億元人民幣。

有趣地方在於物業有一項租務潛在糾紛，根據2012年9月25日的協議，橙天嘉禾影城(中國)將租用三層物業並支付4650萬元人民幣預付款，而橙天嘉禾影城(中國)拒絕接收物業並擬終止租賃協議。

看起來有點奇怪，不過留意橙天嘉禾影城(中國)去年已售予南海控股(00680)。

更有趣地方在於，橙天嘉禾表示該物業或用於經營以電影作靈感之電影主題酒店，和設有VR體驗設施、遊戲中心、遊樂場及主題餐廳的娛樂綜合大樓。

集團去年出售橙天嘉禾影城(中國)後，已完全撤出內地影城業務，中期業績顯示，出售內地影城業務後，中期入場人次按年由2600萬人次，腰斬至1300萬人次。出售協議中亦包括24個月不競爭承諾。集團如今再打算在內地經營「電影主題」業務，就更奇怪。

另外集團截至6月底止現金及現金等值項目15.05億元，是次收購物業作價超過手頭現金三分之一。

除了股東能套現之外，真不知管理層想點。影壇巨人鄒文懷建立的嘉禾如此迷失，甚為可惜。

陳鎮強

信報投資研究部

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