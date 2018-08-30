港股今日期指結算日，港滙續陷弱勢，加上人民幣轉弱，恒指連升三日後斷纜，收市回吐252點，失守50天線(28290)收市。
北水繼續沽多個買，全日淨走3.2億元(人民幣‧下同)，而內地資金已連續三日淨走，累沽18.54億元。
騰訊(00700)依然被北水狂沽，全日再有4.37億元淨走，再度成為北水淨走個股，而本周四日累走高達16.2億元。
其他科技股亦現沽壓，舜宇(02382)及金蝶(00268)分別錄5572萬及1747萬元北水流走，但近期當炒的5G概念股中興(00763)，則有1082萬元資金流入。
北水繼在中資金融股進行換馬，建行(00939)及太保(02601)分別錄得9951萬及8029萬元淨走，為今日第二及第三多淨沽個股，但收市後公布業績的工行(01398)，則有6278萬元資金淨流入，為第二多淨買個股。
此外，北水續掟內房股。恒大(03333)、潤地(01109)及融創(01918)分別錄得7098萬、6780萬及5229萬淨沽。
不過，中石化(00386)獲9105萬元北水淨流入，為今日最多淨買個股。爆升14%的威高(01066)，亦獲1327萬元資金淨流入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、恒大、工行、融創、吉利、潤地、建行、太保、華能(00902)及威高。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、威高、中石化、融創、神華(01088)、舜宇、金斯瑞(01548)、中興、恒大及金蝶。