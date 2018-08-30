港股直擊 即巿股評

隔晚美股續攀升，當中納指和標普500指數再創新高。不過港股連升3日後，於期指結算日高開低收，大市成交額縮減，下跌股份比例見逾兩周高。

恒指今早高開117點，報28533點已屬全日高，甫開即倒跌，上午曾挫226點，穿50天線(約28291點)，中午跌173點。恒指午後插穿上午低位，曾挫295點，見28121點全日低。恒指收報28164點，挫252點或0.9%，三連升告終。大市今日下跌股份比例達65%，為6月15日以來最高，上升股比例為35%。

大市成交額785.99億元，較上日減少約15.31億元，為8月24日以來新低。

國企指數報10967點，跌115點或1%。

A股受壓，滬指挫1.14%；深成指挫1.45%。

今日期指結算，9月期指則收市跌216點，報28068，低水96點。

美國道指期貨最新跌81點，報26066；歐洲三大股市向下，德國股市挫逾1%。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.3%；中行(03988)跌1.1%；騰訊(00700)跌0.9%；收市後公布業績的工行(01398)跌1.2%。相反，中移動(00941)除息，股價升0.4%；平保(02318)升0.5%；昨日中午公布中期核心盈利升26%的東亞(00023)升1.6%。

焦點板塊

醫藥股：重磅股午後見沽壓，藍籌新貴中生製藥(01177)挫3.2%；國藥(01099)吐2.5%；上藥(02607)跌2.4%；石藥(01093)跌1.7%；藥明生物(02269)跌1.7%；三生(01530)跌約2%；復星醫藥(02196)挫4.6%。相反，威高股份(01066)公布業績後獲中金升目標，股價飆14%。

內需股：飲食股受壓，蒙牛(02319)中期盈利增38%，股價曾挫6.8%，收市僅跌0.9%；華潤啤酒(00291)挫3.3%；康師傅(00322)挫4.4%，連跌5日；統一(00220)跌2.7%；周黑鴨(01458)中期盈利倒退17.34%，股價創新低，收市挫8.9%；中糧(00606)半年少賺29%，股價跌2.6%；同系中國食品(00506)挫3.3%。另外，安踏(02020)跌1.9%；波司登(03998)挫半成；江南布衣(03306)再挫4.6%。相反，海信科龍(00921)上半年多賺19.5%，股價升2.2%。

汽車股：主要汽車製造廠輪流彈，東風(00489)上半年多賺一成半，股價漲5.4%。相反，今日公布業績的長汽(02333)跌1.2%；華晨(01114)跌2.4%；吉利(00175)跌2.1%；北汽(01958)吐4.4%；比亞迪(01211)中期盈利插72.19%，並預期首三季盈利將按年跌39.82%至54.15%，股價曾挫4.7%，收市跌3%。

焦點股份

網龍(00777)：今早曾急升23.3%，見19.08元逾兩個月高，收市升15.6%，成交額1.41億元。集團中期股東應佔盈利2億元人民幣，按年飆升6.79倍，中期息派0.1港元。

中信資源(01205)：今早復牌，高開18.2%，收市升6.5%，成交額1760萬元。集團擬以公開招標形式向洲際油氣出售中信海月全部權益，涉及現金代價約7.66億美元，交易料錄得收益約25億港元。

桐成控股(01611)：獲內地虛擬貨幣交易平台「火幣」董事長李林入主，復牌狂飆1.21倍，收市升70.1%，成交金額1.39億元。

國能國際資產(00918)：公布賣盤後復牌，曾飆1.49倍，見0.42元逾兩個半月高，收市升幅回落至65.7%，成交額3050萬元。國能國際6月遭港交所列入除牌程序第一階段，是次交易每股作價0.16元，較停牌前報0.169元折讓5.3%。

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