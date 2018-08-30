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今日 16:00 即巿股評 港股直擊

【短線出招】上實績佳 小雙底反彈具說服力

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本周走勢符合預期，恒指升穿50天線未企穩即回落，周二高位是28579，未有升穿8月9日(28728點)以及7月26日(29083點)兩個近期高位，之前警示可能出現「假突破」應該幫到大家避一避。

板塊方面，反彈不代表轉勢，特別是估值較高的板塊，包括醫藥生技、科網軟件、教育、濠賭、物管、食品、燃氣，估值下修可能未結束，提防一反彈到均線阻力，新一輪的沽壓又再出現。本周所見，消費股在業績公布後見光死，康師傅(00322)、統一(00220)、高鑫(06808)、潤啤(00291)、青啤(00168)、H&H國際控股(01112)後市仍要小心，至於基本面強勁的維他奶(00345)，估值亦有下修可能。

最近業績股中可留意上海實業控股(00363)，老牌紅籌股雖然估值有綜合企業折讓，但預測市盈率5.7倍，較中位數低1.6個標準差，預測息率5.9厘，為兩年半以來最高，估值實在吸引。上半年純利按年增近23%至19.82億港元，每股基本盈利為1.823元，已相當於去年全年盈利六成三，中期派息增至0.48元。旗下基建、水務增長強勁，另外房地產業務上半年多賺六成四，至於收費公路業務亦繼續提供穩定的現金流入。

上實業績向好帶動，股價在成交配合下，呈小雙底抽升，一度升穿100天線，可等回落至18.5元以下收集，中線上望21元，跌穿17.4元止蝕。

羅崇博 (杜比)

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