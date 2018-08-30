即巿股評 港股直擊

雖然美股隔晚又再升，港股夜期跟ADR當然亦拍住上，重上28500點水平，今早港股當然食住個勢高開。可惜美滙指數再回勇，而新興市場貨幣危機再現，土耳其里拉及阿根延披索再度急挫，拖累人民幣回軟，離岸價又重返6.83水平，即使人行已重啟「逆周期因子」，人民幣頂多係撐住唔見七算無再大跌，但要回復強勢簡直係天方夜譚。人仔腳軟中港兩地股市亦然，今朝大市高開低走，半日大市回吐，結束連升三日反彈之勢。

恒指今日高開117點，見28534點已經係半日高位，內地股市打倒褪，港股高開低走，一度跌226點，低見28190點，中午收市前跌幅略為收窄，報28242點，跌173點，失守50日線(28291點)，暫時喺50日線附近上落。至於國指則跌67點，半日報收11015點。港股反彈本周兩度挑戰28600水平不果，大有機會形成反彈雙頂格局，反彈大有機會告一段落，又再反覆向下調整。雖然暫時未見有太大利淡消息可拖累大市，但魚缸嚴重缺水係事實，反彈至28600回落，大有機會再下試二萬八水平，甚至跌穿向下試27600至27800點。

唔少粉絲都問呢次反彈完，大市會否再破之前低位，阿Man唔試未卜先知，暫時都係且戰且走，大方向港股已進入熊二，當然後市易跌難彈。若然今次反彈28600亦唔到，一浪低於一浪嘅走勢不改，再穿底見新低當然大機會，要準確預測何月何日發生，阿Man就無咁嘅本事。但每次反彈浪都係逃生門打開，北水喺八月份急急撤資愈二百億港元，當中過半數為騰訊(00700)沽盤，話咗騰訊風光不再，跟大市齊齊玩一浪低於一浪，唔係阿Man批死騰訊，今次反彈過後係見到365元，唔見375元，同過到初中，過唔到十五一樣。

至於內銀股陸續公有業績，雖然月股價未見顯著受壓，但基本面確見轉差，資產質素受不良貸款額及客戶數目增加拖累下降，內銀股業績前一輪炒上，反彈浪隨住業績期過去告一段落。其他重磅股唔見有乜睇頭，能夠力保不失已算半事。不過本地銀行股確受惠其後港元息口趨升，東亞(00023)公布業績，核心盈利升26%，今日半場股價逆市升近2%。其他板塊輪流反彈，但反彈不過益咗想撤退嘅資金減持，阿Man無貨當然唔會自投纙網。

唔係話阿Man又長氣過啲長者，熊市反彈只係畀有貨喺手未撤退嘅缸邊友打開逃生門，早已有跟阿Man喺三萬二水平一直落持，家陣成個袋都係現金，正好鍊住舊cash食花生睇戲，短線博反彈唔係話唔得，但呢噚反彈都玩完，唔係話上到二萬八樓上先再追貨咁笨呀!!!

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)