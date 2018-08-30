港股直擊 即巿股評

隔晚美股續造好，納指和標普500指數尋頂。港股連升3日後，於期指結算日反覆回吐。

恒指今早高開117點，報28533點已屬半日高，甫開即倒跌，曾挫226點，見28190點，穿50天線(約28291點)。恒指中午收報28242點，挫173點或0.6%，大市成交額430.25億元。

國企指數報11015點，跌67點或0.6%。

A股受壓，滬指跌0.81%；深成指挫1.23%。

藍籌股方面，建行(00939)跌0.8%；中行(03988)跌0.8%；騰訊(00700)跌1.1%。相反，中移動(00941)除息，半日升0.3%；平保(02318)升0.8%；昨日中午公布中期核心盈利升26%的東亞(00023)升1.9%。

焦點板塊

內需股：飲食股受壓，蒙牛(02319)曾挫6.8%，半日跌2.3%為跌幅最大藍籌；華潤啤酒(00291)跌3.1%；康師傅(00322)挫4.7%，暫見5連跌；統一(00220)跌2.7%；周黑鴨(01458)中期盈利倒退17.34%，股價創新低，半日插13.2%。另外，安踏(02020)跌2.1%；波司登(03998)挫3.3%；江南布衣(03306)再挫4.6%。相反，海信科龍(00921)上半年多賺19.5%，股價逆市升半成。

汽車股：主要汽車製造廠輪流彈，東風(00489)上半年多賺一成半，半日急漲5.6%。今日公布業績的長汽(02333)無起跌。相反，華晨(01114)跌1.6%；吉利(00175)跌1.7%；北汽(01958)吐3.4%；比亞迪(01211)中期盈利插72.19%，並預期首三季盈利將按年瀉39.82%至54.15%，股價曾挫4.7%，半日跌1.9%。

焦點股份

網龍(00777)：今早曾急升23.3%，見18.2元逾兩個月高，半日升17.2%，成交額1.07億元。集團中期股東應佔盈利2億元人民幣，按年飆升6.79倍，中期息派0.1港元。

中信資源(01205)：今早復牌，高開18.2%，半日升9.1%，成交額1440萬元。集團擬以公開招標形式向洲際油氣出售中信海月全部權益，涉及現金代價約7.66億美元，交易料錄得收益約25億港元。

桐成控股(01611)：獲內地虛擬貨幣交易平台「火幣」董事長李林入主，復牌狂飆1.21倍，半日升69.8%，成交金額9100萬元。

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