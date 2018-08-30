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今日 11:18 港股直擊 即巿股評

【異動股】中期多賺近兩成 海信科龍曾飆逾8%

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海信科龍(00921)上半年多賺19.5%，股價逆市向好，最高見過6.91元，抽高8.14%，現造6.73元，揚5.32%，成交金額3713萬元。

集團中期盈利8.03億元(人民幣‧下同)，按年升19.47%，每股盈利0.59元，不派中期息。期內營業總收入203.71億元，按年增15.7%。

其他家電股個別發展，創維數碼(00751)下滑0.38%，造2.61元；海爾電器(01169)則升0.69%，報21.95元。

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