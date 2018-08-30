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今日 11:06 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】冷吼平保Put

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話說今日lunch將會同我親愛嘅data provider Zoe食，佢順便介紹個新美女Sales比我認識，作為佢老友嘅我又確實係無可能「兩梳蕉」去見人架嘛，於是一返到嚟公司就打比Miss marketing幫我開佢哋個倉摷禮物。

摷完一大餐之後，執好兩份嘢再開返中國平安(02318)同中國移動(00941)睇，點解睇呢兩隻？事關噚日係<下半part>時見個市悶悶地，就捉啲個股出嚟，唔食都睇吓嘛，結果就被我搵到呢兩隻超買到準備鐘擺掉頭嘅個股出嚟，放定入去個「待put list」度。

先開中移，嘩！一個大裂口由噚日收市嘅$75跌到落依家(9點56分)見到嘅$72.95，日線圖上SlowSTC(14,3)%K線(76.534)明顯高位跌穿%D線(78.457)；14RSI由噚日嘅68回落到依家嘅54.444，呢個幅度確係大，亦無諗到今日明明見到外圍造好，恒指開市時都仲升117點，到依家先到由升轉跌，但中移一開市就撻生魚咁撻咗落去。拆開5分鐘圖睇，中移今日大裂口向下之後，SlowSTC(14,3)同步由高位搶返落去，至依家(10點5分)落到兩線都處於個位數水平，若然博中移繼續下行嘅話，呢個絕對唔係一個靚位，建議都係比啲時間佢回一回氣先。

至於平保個走勢同中移完全相反，今朝隨大市裂口向上，暫時高位見過77.1元，日線圖上平保(10點7分)暫呈「十字星」，而SlowSTC(14,3)兩線都上到「9」字頭，「十字星」有待變嘅味道，同時見SlowSTC(14,3)兩線嚴重超買時，相信呢隻可Put性比中移更高；再加上14RSI近呢半年來再次見70以上水平，平安熊(64167)，收回價80.8元，同現價有逾5%距離。不過，都係嗰句，個股輪證，仲要係買淡嘅方向係比較冷門，所以都係小注為上。

(點解冷門？我估大概係大多數人都鍾意見到個市升多過跌掛)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan#

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