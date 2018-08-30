即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後走勢反覆，全日波幅213點。恒指收報28416點，升64點或0.23%，成交金額 801.3億元。國指收報11083點，跌14點或0.13%；上證收報2769點，跌8點或0.31%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指收市水平守在50 SMA之上，最終以陽燭「陀螺」收市，若與前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線正差距擴闊，市況偏好。全日上升股份776隻，下跌816隻，整體市況未如指數般強。

中國銀保監會部署重點工作，將推動定向降準資金支持債轉股儘快落地，進一步完善差別化房地產信貸政策，堅決遏制房地產泡沫化。料消息利好內銀板塊，利淡內房板塊。

美國能源信息管理局數據指出，原油庫存減少256.6萬桶，減幅多於預期；料消息利好油價。

美國第二季度GDP增速上修至4.2%，主要受進口與軟件支出數據修正的影響，仍為2014年以來最快增速。

加拿大總理特魯多表示，加拿大試圖與美國在本周完成新的北美自由貿易協定（Nafta）談判，但強調新議對加拿大必須是正確的。特朗普表示，與加拿大的Nafta談判進展順利，對本周達成協議持樂觀態度。貿易戰有緩和跡象，利好美股三大指數。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，並在保歷加通道頂部(約28681)水平爭持。另，是日期指結算，市況料波動。

個股介紹：

粵海投資(00270)的主要業務為從事水資源；物業投資及發展；百貨營運、酒店持有、營運及管理；能源項目投資；以及道路及橋樑之業務。

集團在截至2018年6月底中期錄得收入65.81億元，同比上升11.2%，主要受惠於期間有較佳表現的水資源業務、發電業務及物業投資及發展業務。毛利40.6憶元，同比上升 7.8%至40.58億元。期內未經審核股東應佔溢利減少 29.4%至 26.72 億元，原因是去年因收購粤海置地(0124)約73.82%的已發行股本產生並確認的一次性議價收購收益 12.13 億元。若撇除此一次性收入，集團稅前利潤只微跌約2%。每股基本盈利為 40.87 仙，每股中期息增加至16仙，派息比率達 39.1%。

集團現價市盈率為15.652倍，周息率3.628%。上日收報13.78元，上望15元，止損設於13.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。