今日 09:27
港股直擊
今日期指結算，即月期指高開229點報28574，較上日現貨收市高水158點。
國企指數期貨高開79點，報11129，低水46點。
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美團185倍P/E上市貴絕新經濟股
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人工智能 難超越人
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【信報月刊】港股入熊市 買高息股養老非其…
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本地樓市轉弱訊號湧現
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The double-edged sword of political reforms and Article 23
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微軟AI強化雲端管理 Microsoft 365增影片語音轉文字
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投資者兩難－高嫌貴 低又擔心
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加拿大指已達成NAFTA汽車協議
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觀望美加談判 美股中段靠穩
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亞馬遜蘋果創新高 標指納指續破頂
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蒙牛中期盈利增38%
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比亞迪中期盈利跌72%
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阿根廷披索突急插逾8% 里拉挫2.6%
國際財經 ｜ 今日 02:00
【國際早班車】阿根廷披索突急插逾8% 里拉挫2.6%
國際財經 ｜ 今日 06:35
人民幣回落 在岸價收市跌175點子
中國財經 ｜ 今日 00:33
FAANG沽空頭寸飆逾40% 增至370億美元
國際財經 ｜ 今日 00:21
保利協鑫能源中期盈利跌68%
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