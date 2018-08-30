港股直擊 即巿股評

隔晚美股又再走高，標普500、納指連續四日刷新歷史新高。納指漲1%，首次收於8100關口上方，港股連升三日後，ADR預示今日期指結算日可高開過百點。

納指收報8109點。科技巨頭表現強勁，蘋果升1.5%，再創歷史新高，市值升至10770億美元；亞馬遜升逾3%，市值升破9700億美元；谷歌升1.5%，報1264.64美元，逼近歷史高位，此前摩根士丹利大幅上調其目標價至1515美元。道指收市升60點或0.23%，報26124點，標普500升0.57%，報2914點。

新北美自貿協定進展順利。美國總統特朗普日內表示，新協議已經得到了墨西哥的好評，加拿大希望加入新協議；與加拿大貿易磋商進展不錯，處於在周五截止日期之前完成談判的正軌之上。

美國第二季度實際GDP按年增速上修至4.2%，預期4%，初值4.1%；第二季核心PCE物價指數修正值按年升2%，預期升2%，初值升2%。美國第二季經濟增長略較預期強，為近四年來最佳表現。

英國脫歐談判出現轉機，英鎊兌美元升幅擴大至1.2%，創1月24日以來最大升幅，刷新8月3日以來新高至1.3027。歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶稱，準備與英國建立前所未有的夥伴關係。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.78元，較本港上日收市高0.63元；騰訊(00700)ADR收報362.59元，高1.79元；國壽(02628)ADR收報18.58元，高4仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報13.92元，高6仙；中石油(00857)ADR收報6.13元，高6仙；中石化(00386)ADR收報7.95元，高1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報75.25元，高0.25元；聯通(00762)ADR收報9.39元，高8仙；中電信(00728)ADR收報3.81元，高2仙。

ADR港股比例指數報28540，較周三恒指收市高124點或0.43%。恒指昨日曾升134點，高見28485，收報28416點，升64點，連升三日累漲744點或2.7%。恒指短期阻力參考本月初高位28772點，支持位參考20天線約27930，留意10天線短期有望升穿20天線，形成市場所謂短線的「黃金交叉」。

內地外賣餐點平台美團點評已開始上市路演，消息指，現持約兩成股權的騰訊計劃以基礎投資者身份，買入約值4億美元(約31.2億港元)的股份。將會成為本港第二隻同股不同權新股的美團點評，擬集資至少逾40億美元(約312億港元)，消息指，美團將於9月4日前舉行市場詢價，9月12日定價，預期9月20日正式上市。

焦點股份

蒙牛(02319)：昨日收市後公布截至6月底止，中期純利15.62億元人民幣，按年上升三成九，每股盈利40分人民幣，不派中期息。期內收入344.74億元人民幣， 按年增長一成七。毛利率上升3.6個百分點至39.2%。

比亞迪股份(01211)：公布截至6月底止中期盈利4.79億元(人民幣‧下同)，按年下跌72%，每股盈利13分，不派中期息。

比亞迪電子(00285)：中期盈利11.35億元人民幣，按年下跌14.2%。

網龍(00777)：中期純利2億元人民幣，按年上升六倍，每股盈利37.63分人民幣， 中期息10港仙；期內收入按年上升三成九。

東風集團(00489)：中期純利80.68億元人民幣，按年增長一成半，中期息10分人民幣.。

聯想控股(03396)：上半年純利28.3億元人民幣，按年升5%，不派中期息；期內收入上升一成。

馬鋼(00323)：截至6月底止中期盈利34.29億元人民幣，按年增長1.09倍，每股盈利44.52分，派中期息0.05元。

今日有多家公司公布業績，信置(00083)將公布截至6月底止全年業績；工行(01398)公布中期業績。另外，中國中鐵(00390)、中鐵建(01186)、北京控股(00392)、北京首都機場(00694)、國航(00753)、中興通訊(00763)、中芯(00981)、百濟神州(06160)、華泰證券(06886)之中期業績亦受市場關注。銀建國際(00171)九連升，期內累計升幅達四成半，今日亦公布中期業績。