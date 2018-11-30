即巿股評 港股直擊 國際財經

港股之前兩天累漲679點後，周三好淡爭持，全日波幅僅213點；恒指收報28416點，微升64點(0.23%)；主板成交金額801億元。

恒指連日上揚，雖然已補回8月13日的下跌裂口，收市也企穩50天線(28320點)，而14天RSI仍處於50強弱分界之上，但正受制EJFQ TrendWatch下降通道頂線阻力，技術走勢能否全面好轉，尚待觀察。

基本因素方面，業績期帶來的消息負面居多。早前3家藍籌科技企業的成績表都令人失望：舜宇光學(02382)上半年收入增長大幅放緩，股價一度失守百元關；瑞聲科技(02018)次季純利及毛利率顯著下滑，遭多間大行調低目標價；騰訊(00700)更意外地錄得近13年來首次季度盈利按年倒退，股價曾挫至319元(從高位計共瀉約33%)，該股佔恒指比重達9.43%，貴為第二大權重藍籌，「股王」盈利若無突破，日後可否重拾升勢成疑，恒指表現難免會受拖累。

除重磅科企外，截至昨天收市為止，以6月底作半年結的上市公司已有近76%發布2018年中期業績，即使放榜股整體收入仍按年增長11%，但幅度較2017年下半年回落0.54個百分點；此外，放榜股半年盈利整體減少約4.73%，為2016年以來首次錄得跌幅，數據或反映港股盈利能力正受貿易戰等外圍不明朗因素所削弱。企業利潤會否進一步放緩，值得留意。

資金流向亦不利港股，港元滙價近期多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局本月迄今共8度入市承接港元沽盤，本地銀行體系結餘將跌穿800億元，由於港美息差有可能進一步擴闊，如果香港不追隨美國上調利率，市場憂慮資金或會持續流出。

從近日「滬深港通」資金流向分析，北水也走資，並正以歷來最快速度撤出港股。

「港股通(滬)」資金在今年4月首度錄得單月淨賣出，其後5月和6月同樣走資，寫下連續3個月淨沽售的紀錄，儘管7月淨買入37.4億元人民幣，惟8月再有機會淨賣出。

附【圖】所見，根據信報投資研究部按照「滬深港通」額度的每天餘額計算，「港股通(滬)」投資者8月(截至昨天)暫錄得淨賣出港股逾94億元人民幣，屬2014年底「滬港通」啟動至今最大單月淨沽售金額。另外，自2016年12月開通後一直有資金淨流入的「港股通(深)」，8月暫時淨賣出8.06億元人民幣，是首次出現單月走資。

事實上，北水(包括透過「港股通(滬)」與「港股通(深)」渠道買進港股)今年以來日均淨買入僅11億元人民幣，較2017年的約18.4億元人民幣，低逾四成，意味南下資金對港股興趣減少。

綜合最新業績表現及北水流向變化，港股本周受惠於人民幣造好的升市，背後其實存在不少隱憂，觀乎恒指愈接近阻力區，動能已呈轉弱，投資者應考慮趁這次反彈減磅，並收緊風險管理。

信報投資研究部

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