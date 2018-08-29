港股直擊 即巿股評

美股又創新高，但港股期指結算前夕，投資者觀望氣氛濃，加上A股向下，港股全日僅升64點，而恒指已連續第二日企在50天線(現處28320)上收市。

港股雖創三連升，但北水繼續撤走，但規模略減，由上日的8.38億元(人民幣‧下同)，縮至今日6.96億元，兩日累計淨走15.34億元。

騰訊(00700)續是北水提款機，全日淨撳4.85億元，三日累走達11.82億元，依然是北水淨走最多個股。重磅藍籌友邦(01299)全日亦錄1.26億元流走。

內房股亦現沽壓，碧桂園(02007)、金茂(00817)及融創(01918)分別錄得8321萬、7348萬及4179萬元北水撤離，但部分資金流入恒大(03333)，全日錄1212萬元買入。

中資金融股陸續公布業績後，北水出現執倉潮。中行(03988)及建行(00939)被淨沽1.59億及4850萬元，中行為第三多淨沽個股。不過，上半年純利多賺6.6%的農行(01288)，全日獲北水淨買1.39億元；新華保險(01336)亦獲4065萬元內地資金買入，農行及新華保險為第一及第三多北水買入個股。

汽車股亦見北水換馬，吉利(00175)全日淨沽1.62億元，相反廣汽(02238)則錄得淨買7072萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、吉利、融創、海螺創業(00586)、中行、農行、友邦、恒大、金茂及碧桂園。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興(00763)、廣汽、騰訊、融創、新華保險、福壽園(01448)、金斯瑞(01548)、吉利、宇華(06169)及建行。

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