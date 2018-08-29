重要通告 港股直擊

招商中國基金(00133)公布，截至6月底止，中期虧損4751.5萬元(美元‧下同)，去年同期盈利6024.82萬元，每股虧損31.2仙；派特別中期股息5仙(39港仙)。

該公司指出，由於所持有的興業銀行股票已在本年初全部出售並獲得理想回報，加上為紀念上市25周年，故議決派發特別中期股息。

對於業績轉盈為虧，主要是按公平價值計入損益金融資產的整體價值下跌，並且由收益轉為虧損。期內投資收益比上年同期減少9.74%，至1093萬元，主要是來自投資項目的股息和分配收入減少。