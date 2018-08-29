港股直擊 即巿股評

隔晚美股向上，收市升幅收窄，納指和標普500指數創新高。港股連升兩日後，於期指結算前夕反覆靠穩。大市成交額僅過800億，下跌股份比例逾五成。

恒指今早高開11點，開市後表現反覆，曾挫79點，見28272點全日低，之後回穩，曾升134點，見28485點全日高，但其後未能擺脫50天線(約28320點)水平，中午升64點，全日波幅上午成形。下午好淡爭持。恒指收報28416點，升64點或0.2%，創8月9日以來收市高位，連升三日累漲744點或2.7%。大市上升股份比例為49%，下跌股份比例為51%。

大市成交額801.3億元，較上日減少104.01億元或11.5%。

國企指數跑輸，收報11083點，跌14點或0.1%。

A股偏軟，滬指跌0.31%；深成指跌0.64%。

明天為期指結算日，即月期指收市升53點或0.19%，報28345點，低水71點，成交118802張。

美國道指期貨最新升17點，報26102；歐洲三大股市最新偏軟。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.5%；平保(02318)升0.3%；中午公布中期多賺26%的東亞(00023)升1.4%。長和系創辦人李嘉誠，上周把市值約133億元的長和及長實股份注入李嘉誠家族信託，系內股份造好，長和(00001)升1.8%；長實集團(01113)升1.8%；長建(01038)升2%；電能(00006)升0.5%。相反，領展(00823)創新高後，收市回吐0.1%；中銀香港(02388)半年核心盈利升17.66%，中期息無增長，股價挫2%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：多家內銀昨日收市後公布業績，建行(00939)跌0.3%；中行(03988)跌0.6%；郵儲行(01658)挫2.9%；農行(01288)升1.3%。相反，新華保險(01336)中期盈利飆79.15%，獲多家大行升目標，股價升1.9%。

航空股：三大中資航空股受壓，南航(01055)半年少賺24%，股價挫4.7%，其A股跌1.84%；東航(00670)跌1.7%；國航(00753)跌1.7%。相反，今日公布業績的中國民航信息網絡(00696)反覆升0.9%；中銀航租(02588)創新高，收市升0.4%；中國飛機租賃(01848)升2.7%。

本地地產股：今日見支持，恒隆地產(00101)升2.4%為表現最好藍籌；九倉置業(01997)升1.6%；新地(00016)升0.3%；恒地(00012)升1.1%；新世界發展(00017)升1.3%；信置(00083)升1.1%；九倉(00004)升1.1%。另外，華人置業(00127)升1.2%；香港興業(00480)升2.6%。

焦點股份

昆侖能源(00135)：曾升8.4%，見逾兩周高，收市升8.2%，成交額8.79億元。集團中期盈利30.92億元人民幣，按年增21.35%，不派中期息。

中國龍工(03339)：公布業績後急挫，曾挫16.5%，收市挫15.4%，成交額2.08億元。集團上半年盈利7.04億元人民幣，按年增41.4%，不派中期息。

興紡控股(01968)：今早突暴瀉，一度重創61.8%，見1.05元創新低，收市瀉59.6%為表現最差港股，成交額8540萬元。集團7月16日以招股價1.12元上市，本周五公布中期業績。

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