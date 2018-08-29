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今日 16:04 即巿股評 港股直擊

【短線出招】長實Call勁升 準備部署中燃

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前日本欄題為《小心短期假穿50天線》，果然昨日升穿後反而腳軟，高位為28579，受制8月9日的28728，以及7月26日的29083，下降軌未改。另方面，10天線正拗上，短期欲升穿20天線，配合逐漸下移之50天線，有可能於下周五(9月7日)在28000點附近形成「均線滙聚」，好睇過戲。

今日時間過得好像特別慢，自己操作不多，長實集團(01113)終於肯發力，最近四日升逾半成，筆者早前平均價約0.12元(見8月16日《長實嚴重超賣下的兩種玩法》)買入的長實call輪25491，8月24日最低跌至0.072元，之後勁彈，今日更大升53%上到0.155元，可惜日前已減磅，今日即使沽出最後一注，仍然要蝕些少，欠運！沒有在RSI再跌至20附近再加碼也是未能反敗為勝原因，認真浪費今次的Swing trade機會。

過千億市值的超賣股中，可留意中國燃氣(00384)，本月已累積逾兩成跌幅，預測市盈率、市賬率及市銷率均回落至中位數，為半年以來首次；14天RSI上周五一度跌至25附近，相當超賣，目前約32.6，股價剛在10天線爭持，不反對收集正股博下月反彈。

中燃Call輪中庸之選可留意(27218)，明年2月尾到期，溢價23.4%，實際槓桿4.6倍，現報0.24元，跌1.6%，明天期指結算後，可作部署。

羅崇博 (杜比)

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