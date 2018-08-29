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今日 15:43 港股直擊 香港財經

東亞研申請虛擬銀行牌 失藍籌地位感遺憾

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東亞銀行(00023)早前被剔出恒指成分股名單，東亞主席李國寶對東亞在恒指成分股34年被剔出感到遺憾，由於內地公司規模大，他相信未來續有香港公司被剔出恒指成分股。但他表示，東亞的營運完全無受影響，會繼續做好些。

另外，東亞副行政總裁李民橋表示，香港發起虛擬銀行令人振奮，該行正研究申請虛擬銀行牌照，若申請會作出公布。金管局就處理首批虛擬銀行的申請，將於本周五截止。

對於東亞未來派息政策，李民橋稱，董事會會就業務發展、資本運用、股東回報，以至明年100周年會否派發特別股息等因素來考慮。

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