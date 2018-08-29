港股直擊 即巿股評

高盛發表報告，預期未來三個月及六個月，人民幣將會進一步轉弱至6.9及7.1兌1美元，並列出人民幣貶值潛在的受惠及受影響股份。

高盛指出，中港金融股、地產股都會受到人民幣弱勢的影響，防守性股份則會跑贏，高盛點出有機會在人民幣貶值周期中跑贏的股份，包括中石化煉化工程(02386)、華虹半導體(01347)、利福國際(01212)、中廣核電力(01816)、ASM太平洋(00522)及中電控股(00002)、港燈(02638)、華潤燃氣(01193)、粵海投資(00270)、中信股份(00267)、四環醫藥(00460)、恒生銀行(00011)、恒大健康(00708)、滙控(00005)、中國中鐵(00390)、中鐵建(01186)、長和(00001)及新華保險(01336)。

至於有機會跑輸的股份，包括深圳國際(00152)、中國奧園(03883)、雅居樂(03383)、綠城中國(03900)、合景泰富(01813)、龍工(03339)、南航(01055)、國航(00753)、國泰君安(02611)、海通國際(00665)、華潤醫藥(03320)、金山軟件(03888)、東岳(00189)及中國信達(01359)。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。