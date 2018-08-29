訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:10 港股直擊 即巿股評

【異動股】新天綠色飆11% 績後獲大行維持籲買

放大圖片

新天綠色能源(00956)上半年業績增長強勁，午後升幅擴大，一度抽升11.4%，高見2.35元，升穿10天、20天及50天線；最新升近一成，報2.32元，成交近5100萬元。

該公司昨晚公布截至6月底止上半年業績，純利8.2億元(人民幣．下同)，按年增長36.7%。期內收入增長五成至48.39億元。

該股績後獲大摩維持目標價「增持」評級，目標價2.9元；大和亦維持「買入」評級，目標價3.25元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。