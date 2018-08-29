新天綠色能源(00956)上半年業績增長強勁，午後升幅擴大，一度抽升11.4%，高見2.35元，升穿10天、20天及50天線；最新升近一成，報2.32元，成交近5100萬元。
該公司昨晚公布截至6月底止上半年業績，純利8.2億元(人民幣．下同)，按年增長36.7%。期內收入增長五成至48.39億元。
該股績後獲大摩維持目標價「增持」評級，目標價2.9元；大和亦維持「買入」評級，目標價3.25元。
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