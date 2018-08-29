即巿股評 港股直擊

雖然隔晚美股仍向上，但升勢放緩，即使標指跟納指再創收市新高，三大指數僅錄得微量升幅。港股半日仍上升，但表現較為反覆，暫時喺50日線(約28320)上下爭持。恒指今早高開11點，一度曾跌79點，見半日低位28272點，其後回穩升134點，見半日高位28485點，不過50日線尚算穩守。半日恒指報收28415點，升64點；國指報收11084點，跌12點。半日成交縮水至只有413億元，睇嚟缸邊友喺期指結算及月結前，都唔想輕舉妄動。

港股經過星期一裂口上升兼大反彈，重上二萬八點之後，呢兩日喺50日線附近上落，似乎係要抖一抖氣，至於反彈受制28500點之後告一段落，抑或回一回氣再繼續，暫時阿Man唔係太肯定。不過影響大市嘅負面消息，之前已被市場消化得七七八八，而左右中港股市嘅關鍵人民幣，亦喺人行重啟逆周期因子後穩定落嚟，估計短線中港兩地股市傾向整固，暫時再出現急跌嘅可能性較低。

不過仲有個幾星期，即係9月6日又到美國向中國2000億美元進口貨品開徵新關稅嘅死線，之前中美雙方重啟貿易談判未見進展，屆時關稅嘅消息，可能又為中港股市帶嚟另一輪震盪。暫時可幸嘅係中國止住人民幣跌勢，總算向美國釋出善意，而美國財政部長已表示，中國出手撐人民幣，唔屬於貨幣操縱行為，至少中國可以避過被列入為貨幣操縱國，日後雙方就貿易問題再談判亦好講說話。

重磅股乏善可陳，友邦(01299)跟大笨象(00005)上升支撐大市，騰訊(00700)則見回吐，半日跌0.4%，報收363.8元，話咗騰訊見到365元，但375元好難見。至於長和系半日亦見資金追捧，超人將市值約133億元的長和及長實股份注入李嘉誠家族信託基金，長和(00001)升1.5%；長實集團(01113)升1.1%；長建(01038)升2.5%，電能(00006)亦錄得1%升幅。

中資金融股個別發展，內險股見上升，平保(02318)半日升0.3%。而新華保險(01336)中期盈利勁升79.15%，大行齊齊唱好兼上調目標價，刺激股價升2.6%。不過內銀股果然喺業績公布後有啲腳軟，建行(00939)跟中行(03988)分別跌0.4%及0.8%。不過農行(01288)跟工行(01398)則上升，跌幅較顯著係郵儲銀行(01658)，半日跌3.6%。

話咗年初以嚟人民幣向下，令以人民幣收入為主嘅中資航空股業績受影響，南航(01055)派成績表半年賺少24%，股價半日跌4.3%，東航(00670)跟國航(00753)亦齊齊跌逾2%。好彩之前阿Man已呼籲過，捕捉呢個板塊反彈咪太樂觀，亦唔建議高追，皆因今年業績定必受人民幣貶值所拖累。同樣道理，內房股亦有呢個隱憂，即使今年內房股盈利維持增長，但人民幣貶值將影響下半年收入，內房股博反彈見好要收，阿Man中線唔睇好，大家仲有貨更應趁反彈減磅清倉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)