港股直擊 即巿股評

隔晚美股先升後回，窄幅高收，納指和標普500指數同創新高。港股連升兩日後，今早表現反覆，沿50天線上落。

恒指今早高開11點，開市後表現反覆，曾挫79點，見28272點半日低，之後回穩，曾升134點，見28485點半日高，但未能擺脫50天線(約28320點)水平。恒指中午收報28415點，升64點或0.2%，大市成交額413.68億元。

國企指數跑輸，中午收報11084點，跌12點或0.1%。

A股半日低收，滬指跌0.35%；深成指跌0.74%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.8%；滙控(00005)升0.2%；平保(02318)升0.3%。中午公布業績的東亞(00023)升1.9%。長和系創辦人李嘉誠，上周把市值約133億元的長和及長實股份注入李嘉誠家族信託，系內股份今早造好，長和(00001)升1.5%；長實集團(01113)升1.1%；長建(01038)升2.5%；電能(00006)升1%。相反，領展(00823)創新高後，半日吐0.1%；中銀香港(02388)半年核心盈利升17.66%，中期息無增長，半日挫1.8%。

焦點板塊

中資金融股：多家內銀昨日收市後公布業績，建行(00939)跌0.4%；中行(03988)跌0.8%；郵儲行(01658)挫3.6%；農行(01288)升1.6%。相反，新華保險(01336)中期盈利飆79.15%，獲多家大行升目標，股價升2.6%。

航空股：今早全線向下，南航(01055)半年少賺24%，股價挫4.3%，其A股跌1.13%；東航(00670)跌2.1%；國航(00753)跌2.1%。另外，今日公布業績的中國民航信息網絡(00696)跌0.9%；中銀航租(02588)創新高後，半日跌0.6%。

焦點股份

昆侖能源(00135)：今早曾升7.8%，見逾兩周高，半日升6.8%。集團中期盈利30.92億元人民幣，按年增21.35%，不派中期息。

中國龍工(03339)：公布業績後急挫，曾挫16.5%，半日挫12.2%，成交額1.14億元。集團上半年盈利7.04億元人民幣，按年增41.4%，不派中期息。

興紡控股(01968)：今早突暴瀉，一度重創61.8%，低見1.05元，半日瀉58.2%，成交額6570萬元。集團7月16日以招股價1.12元上市，本周五公布中期業績。

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