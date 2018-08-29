中信股份(00267)宣布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利306.68億元，按年下跌4.86%，每股盈利1.05元，派中期息0.15元。
期內，收入總計2583.23億元，按年增長29.17%。
今年上半年，金融板塊淨利潤243億元。如剔除滙率折算的影響，淨利潤增幅5%，增長動力主要來自於銀行和證券。製造業板塊淨利潤增長37%至24億元。房地產業務利潤按年減少17%至47億元。
資源能源板塊上半年扭虧為盈，實現淨利潤13億元，主要受益於大宗商品價格上漲及中信澳礦減虧。
中信股份(00267)宣布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利306.68億元，按年下跌4.86%，每股盈利1.05元，派中期息0.15元。
期內，收入總計2583.23億元，按年增長29.17%。
今年上半年，金融板塊淨利潤243億元。如剔除滙率折算的影響，淨利潤增幅5%，增長動力主要來自於銀行和證券。製造業板塊淨利潤增長37%至24億元。房地產業務利潤按年減少17%至47億元。
資源能源板塊上半年扭虧為盈，實現淨利潤13億元，主要受益於大宗商品價格上漲及中信澳礦減虧。
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