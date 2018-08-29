即巿股評 港股直擊

真係唔貪心嘅話，噚日隻恒指牛(59410)喺10點50分見到SlowSTC(14,3)%K線出現單位數，過多5分鐘連%D線都單位數字，至朝早11點15分，恒指升幅放寬少少之後，%K線重上雙位數字水平，就用呢段時間睇(59410)嘅高位證價($0.063/$0.059)平均數$0.061作為買入價計，喺早11點25分時恒指忽然抽升，(59410)最高見過$0.067，數格仔得六格食，不過計落都有9.8%水位賺，若然你唔小注(大小注自己衡量啦)，接近一成賺幅應該都可以滿足，又有覺好瞓，幾好。

話說噚日同事WingYi叫我帶屋企部量血壓機返公司比佢度吓，年紀大記性差，明明放咗喺枱面都唔記得拎，返到公司見到佢我先醒起，為免老人痴呆得太緊要，索性mark喺calendar度；mark完之後再開恒指走勢圖睇，依家9點53分，恒指做緊28293點，日線圖見今日恒指稍為回落，不過SlowSTC(14,3)就繼續向上，未見有回落跡象。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價就係28500至28599點，呢度得109張期指，而重貨區就係28800至28899點，呢度有相當於1298張期指，同現價比就相差306點，而呢個位置亦相當於殺到上保歷加通道頂(28705點)多大約100點嘅範圍。坦白講，假設條保歷加通道水平不變，彈返上去保歷加通道頂嘅話，即係殺咗28500至28599點+28600至28699點呢兩個100點嘅熊證範圍，而呢度夾埋有相當於601張期指，量唔算多，但對於聽日(30日)就期結嚟講，都係貨呀。甚至乎安安穩穩過埋呢幾日，至9月時，又即係正式踩入Q4時再攞刀斬過都唔遲。

至於下方牛證，最貼價都講緊喺27700至27799點，同現價比個距離仲遠，就算個市唔向上殺近貨，無重大理由都唔似無啦啦向下衝一大段路都仲未見條村。今天不如觀戰吧！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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