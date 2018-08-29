即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅345點。恒指收報28351點，升80點或0.28%，成交金額905.31億元。國指收報 11097點，升48點或0.44%；上證收報2777點，跌2點或0.11%。港股走勢優於A股。

恒指最高升至28579點，創8月13日以來高位，並補回當天出現之下跌裂口，惟最終以陰燭收市，收市水平僅守在50 SMA之上。MACD快慢線正差距擴闊，市況轉佳。全日上升股份718隻，下跌872隻，整體市況未如指數般強。

港滙再次觸及7.85，金管局在8月內第8度入市，若計及自4月以來的入市行動，金管局承接的港元沽盤累計規模已過一千億元，周四銀行總結餘將降至763.5億元。

白宮經濟顧問庫德洛表示美中貿易會談未取得任何結果，另據數據顯示美國7月商品貿易逆差創五個月新高。巴西農業部長表示，因為在與中國的雙邊談判中沒有取得成果，將就與中國的雞肉和糖貿易訴諸WTO。

美國財政部長努欽表示，中國支持其貨幣滙率不會被認為是操縱，如果中國讓人民幣走弱，將是操縱行為，也將成為美國的關切。美股三大指數偏好，今早亞太股市向好，夜期及ADR下跌，料恒指低開，若能守在28150之上，早市或可反彈。

個股介紹：

創科實業(00669)的主要業務為從事製造與經銷電器及電子產品。

集團在截至2018年6月底止中期錄得營業額34.31億美元，增長19.1%；毛利率上升至37.1%，去年同期為 36.6%，是連續第十個上半年度錄得增長。集團主要靠內部自然增長帶動業績，旗下MILWAUKEE 業務的銷售額增長 29.8%；RYOBI ONE+業務銷售額繼續錄得雙位數增長；地板護理及器具業務的銷售額錄得12.9%增長。股東應佔溢利為2.55億美元，增長24.6%。

集團現價市盈率為23.83倍，周息率1.62%。上日收報48元，上望56元，止損設於44元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。