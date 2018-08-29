港股直擊 即巿股評

港股昨日突破50天線後好淡爭持，短期整固機會較大，重磅內銀股業績相繼公布，市場反應將一定程度影響大市表現。

隔晚美股衝高回落小幅收漲，標普500、納指再創歷史新高，標普盤中首次突破2900點，收市微升不足1點，報2897點；納指收升12點或0.15%，報8030點；道指收升14點，報26064點。谷歌、Facebook、推特全線收跌，特朗普警告三家公司好自為之，稱美國科技巨頭正走向困境。

美國和墨西哥就自貿協定談判達成初步協議，繼續利好市場情緒，美國財長努欽稱，希望能夠在本周和加拿大達成貿易協定，預計雙方談判不會遭遇太多阻礙；美國白宮經濟顧問庫德洛則表示，預計在很多自貿協定談判議題上將和加拿大達成折衷。

小米公司的生態鏈家電供應商雲米(Viomi Technology)提交IPO申請，計劃以「VIOT」為代碼在納斯達克上市交易。文件提及，小米是公司的戰略合作夥伴，股東和客戶。2017年，雲米科技淨利潤9320萬元人民幣，營收為2.183億元人民幣。

美國公布石油庫存數據前夕，外圍油價周二下滑，終止連升兩天走勢。紐約10月期油跌34美仙或0.5%，收報每桶68.53美元。倫敦LME期銅收漲0.44%，報6132美元/噸，觸及兩周高位，主要受美墨達成貿易協定和美元下跌推動。LME期鋁收漲1.81%，報2133美元/噸。市場關注周三公布的美國6月個人消費支出(PCE)物價指數。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.51元，較本港上日收市高0.31元；騰訊(00700)ADR收報364.06元，低1.34元；國壽(02628)ADR收報18.57元，低0.11元。「三桶油」回軟，中海油(00883)ADR收報13.71元，低0.13元；中石油(00857)ADR收報5.94元，低5仙；中石化(00386)ADR收報7.83元，低9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.13元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報9.28元，低2仙；中電信(00728)ADR收報3.78元，低1仙。

ADR港股比例指數報28286，較周二恒指收市跌65點或0.23%。恒指昨日早段曾飆升308點，升穿50天線(約28341點)，午後曾倒跌36點，收報28351點，升80點或0.3%，連升兩日累漲679點或2.5%。短期阻力參考8月9日高位28728點，支持位參考10天線約27800點附近。

焦點股份

建行(00939)：昨日收市後公布中期純利1470.27億元人民幣，按年上升6%。利息淨收入按年增一成，手續費及佣金淨收入按年微升1%。期內不良貸款率1.48%， 比去年底下跌0.01個百分點。

中國銀行(03988)：上半年純利1090.88億元人民幣，按年升5.2%，不派中期息。中銀香港(02388)公布上半年純利175.28億元，按年升0.2%，每股盈利1.6578元，派中期息每股54.5仙；若果單計持續經營業務，純利則增長17.7%。

郵儲銀行(01658)：中期純利325.23億元人民幣，按年上升兩成二，每股盈利37分人民幣。淨利息收入按年升兩成八。

濰柴動力(02338)：截至6月底止中期純利43.93億元人民幣，按年上升六成六， 每股盈利55分人民幣，中期息每十股派1.8元人民幣；期內收入按年上升一成四。

北京汽車(01958)：中期純利按年增加1.86倍，每股盈利36分人民幣，不派中期息。期內收入按年上升一成半，主要受北京奔馳的收入增長帶動。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有中石油(00857)、蒙牛乳業(02319)、中信股份(00267)，以及9月10日起將正式被剔出恒指成分股的東亞銀行(00023)。此外，比亞迪股份(01211)、馬鋼(00323)、東風(00489)、雅居樂(03383)、海通證券(06837)之業績公布亦較受市場關注。