即巿股評 港股直擊

在上周五內地突出手維穩及美股破頂等利好因素刺激，期指周一大升。當日期指高開336點後，全日走勢向上，最終急升657點，報28252點，並以接近全日高位（28273點）收市。昨天期指開市初段仍能延續升勢，高開208點後，一度乘勢突破28500點水平，高見28549點，惟之後掉頭回落，曾倒跌51點，低見28201點，不過最終全日收市時仍升40點，收報28292點。

近日外圍出現多項利好消息，刺激港股顯著上升。首先人行上周末引入「逆周期因子」穩定人民幣滙價，同時亦傳社保基金已開始入市掃A股。受上述因素帶動，人民幣及A股皆止跌回升。

外圍方面，聯儲局主席鮑威爾上周五暗示在可見未來暫不會快速加息後，美國周一晚再宣布與墨西哥就雙邊貿易協議達成共識，市場預期加拿大未來亦將加入該項協議，導致美滙回軟，美股持續造好，有利環球市場氣氛。

倘續升 上望29113點

短線而言，港股是次反彈能否持續，還須重點緊盯人民幣、美滙及中美股市走勢。中線來看，中美貿易戰仍是影響後市的主要關鍵，倘若貿易戰未見任何進展甚至惡化，恐防港股走勢會突然逆轉；另一方面，港滙弱勢持續，反映資金正逐步流出香港，不利港股後市。因此，筆者建議各位暫時不要受市場氣氛影響胡亂追貨，應待大市穩定下來，才看情況作部署。

技術上，期指本周初反彈持續，雖然上周五曾一度出現疑似見頂訊號，惟因當日未有跌穿10時前低位，一如筆者之前所言，仍未確認今次反彈見頂，期指隨後果真於周一再次急升，並一舉升穿28000點重要阻力，更於昨天高見28549點。與此同時，各主要技術指標相繼好轉，期指現階段走勢應回穩，短線再下試前浪底26790點的機會亦大大減低。

不過，期指昨天卻出現先衝高後回落的單日補裂口走勢，最終更以陰燭收市，因此如今天開市時再跌穿28201點及10時前低位的話，短期頂部應已於昨天高位28549點出現，不過只要是次回調未成功跌穿上周五低位27447點的話，期指之後應會再向上挑戰下一個重要阻力29113點。本周四是8月期結日，預料期指應暫於現水平窄幅上落，直至期結後才出現新方向。

策略方面，所有淡倉應已於本周一平倉止蝕。現時，因相信期指應差不多進入整固階段，建議各位可待期指重回28500至28600點區間，小注部署9月價外800點至1000點Long Put，博大市回調，並按期指以陽燭收穿前浪頂28659點作為止蝕位置。