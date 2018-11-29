即巿股評 港股直擊 國際財經

美國與墨西哥達成雙邊貿易協議為美股再創新高提供助燃劑，周一(27日)納指衝越8000點大關，標普500指數亦破頂，使這一波由2009年3月9日展開的牛市已歷時達3458天；不過，道指與1月歷史高位差距還有近600點，須加把勁追落後，才能刷新紀錄。

鮑威爾上周首度以聯儲局主席身份參與傑克森霍爾(Jackson Hole)中央銀行家年會，在發表演講時提到，沒明確跡象顯示通脹短期內會顯著升破2%的政策目標，經濟過熱的風險不高，意味不會急於大幅上調利率。市場解讀鮑威爾「鴿風大作」，美滙指數連日回吐，失守95水平。

然而，大家似乎忽略了鮑威爾講詞內強調，將按實際經濟數據來作出政策判斷，重申只要經濟維持健康增長，會繼續循序漸進加息，此舉既可平衡因「收水」太慢造成經濟過熱，又或因加息太快而縮短經濟擴張周期的風險，其講話甚至可視為對總統特朗普不滿持續加息的回應。

本周四(30日)美國將公布十分受聯儲局重視的物價指標──核心個人消費支出平減指數(Core PCE)，它很可能是支持聯儲局加息的新證據。彭博預測，7月份Core PCE按年升幅由6月的1.9%擴大至2%；如數據符合預期，這將是自2012年4月以來首次達到聯儲局制定的中期通脹目標2%。

值得留意的是，包括食品及能源價格影響的通脹平減指數(PCE Deflator)早於本年3月便突破2%。兩項通脹數字皆指向物價上揚，而貿易戰額外徵收關稅也會帶來成本上漲誘因；要是鮑威爾真的重視實際經濟數據，聯儲局哪有理由放慢加息步伐？所以，鮑威爾的演詞更似鋪墊加息周期最終或比目前預期長。

事實上，利率期貨顯示，截至周一，市場預期9月25日至26日議息會議將調高聯邦基金利率0.25厘(由現在1.75厘至2厘，升到2厘至2.25厘)機率達95.8%；12月再加息到2.25厘至2.5厘的機率亦增至超過六成。

基於循序漸進加息路線圖，聯儲局持續調高利率將增加美元資產吸引力，美滙指數整固後很大機會重現強勢。

港股方面，昨天恒生指數上升動力呈現放緩，處50天線位置拉鋸。本欄昨天提及，人民銀行2017年5月推出逆周期因子釐定中間價，曾助人民幣扭轉頹勢，故今次在人民幣逼近「七算」前重施故伎。

附【圖】所見，去年人民幣能夠喘穩反彈，其中一個原因是採用逆周期因子期間，主要反映發達經濟體貨幣走勢的美滙指數下瀉約4.95%，換言之，這次重啟逆周期因子對穩定人民幣的最終成效，相當程度須視乎美滙指數走向。基於目前息差因素，美元走勢雖有反覆，但整體大方向是易升難跌，令人民幣滙價以至近日借助人民幣抽升而反彈的恒指，面臨新的壓力。

信報投資研究部

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