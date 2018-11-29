即巿股評 港股直擊

上周的文章〈風暴眼人民幣何去何從〉裏，講述了美元兌人民幣6.9集中了多條阻力線尤其是江恩弧線，此處我們認定容易遭遇反擊。

果然，上周末中國央行似乎也看到我們的分析文章，決定在6.9給予痛擊。

周末大幅度反彈，讓跟隨MTA的會員們驚呼神也！

其實，並非吹噓技術，而是，我們多次證明，金融市場雖然不可能被完全預測，但掌握技術分析工具是絕對很有幫助的

而技術分析卻又是一項易學難精的「技術活」。

隨隨便便學一些似是而非的假江恩理論，反而容易墮入陷阱。

話歸正題，人民幣既然是風暴眼，他的逆轉馬上帶來港股的急漲。

我們在周末的周報裏面，亦特別看好港股和A股反彈，並不是因為財經新聞，而是純粹從技術的角度來分析。

在我們最早5月就一直給出的圖表可見(請看5月16日文章)，早在恒指尚在30000點水平我們就指出了調整目標為下方支持線。

該線在上周被跌破之後，卻收盤收回了！

這就是典型的看好轉向形態，後市看好！

由於該線決定了反彈的開始，亦能夠告訴我們終結。

未來市場一旦在度跌破該支持線，將意味着整個升浪完結，市況全面轉下，目標將在23500附近。

所以，享受反彈的快感時，亦要緊盯這條線，出現訊號，該出手時就出手！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。