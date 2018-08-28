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希瑪眼科(03309)上半年盈利按年跌61%，希瑪主席林順潮解釋，是因為上半年有上市費用、人民幣貶值致滙兌虧損，和投資建設北京眼科醫院等一次性因素，相信下半年純利不會進一步受影響。

北京眼科醫院自今年1月份投入營運以來，仍在投資期，並錄得虧損1760萬元，拖累該公司上半年毛利率按年減少11.8個百分點，至32.8%。林順潮預期，北京眼科醫院明年上半年可產生盈利，下半年中國業務收入比重將超越香港。

他笑稱，公司上市以來，自己未有「偷懶」少做手術，但未來的確會減少診症及做手術的時間，更專注公司發展策略，但不會因此影響公司盈利能力。

另外，該公司今日宣布，收購昆明眼科醫院80%股本，代價3000萬元(人民幣‧下同)，隨後亦會向眼科醫院注資2000萬元人民幣。林順潮表示，昆明醫院營運商過去有意賣盤，故未有投放資源，上半年虧損138.9萬元只是小數目，昆明醫院本已獲醫保覆蓋，有穩定的病人基礎，希瑪收購後會「煥然一新」。

昆明醫院去年錄得盈利，今年上半年則轉蝕，希瑪首席財務官陳華平解釋，上半年有農曆新年等效應，一般在下半年業績較佳。

對於中美貿易戰拖累經濟有下行風險，林順潮反稱會出現更多收購機會，而且人幣貶值亦變相令收購作價減低，故貿易戰未必對公司是壞事。