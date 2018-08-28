港股直擊 即巿股評

美股三大指數齊升，納指和標普500指數創新高，惟內地上證反覆偏軟，全日微跌0.1%，港股亦先飆308點後腳軟，全日只升80點收市。

港股連升兩日累飆679點，重返50天線，北水卻趁高減磅，由過往兩日淨流入19.22億元(人民幣‧下同)，轉至今日淨沽8.38億元。

成為北水提款機的騰訊(00700)，昨日被沽2.86億元後，今日沽壓顯著增大，全日淨走4.11億元，又再次成為最多北水流走個股。

今日收市後放榜的建行(00939)，有北水先行離場，全日錄淨走2.18億元。昨日獲內地資金淨買1.5億的吉利(00175)，今日卻沽凸，全日淨走2.17億元，而建行及吉利為第二及第三多淨流出個股。

內房亦是北水今日力沽對象，潤地(01109)、恒大(03333)、碧桂園(02007)及融創(01918)全日分別錄得1.11億、1.03億、2536萬及1364萬元資金淨走。

至於今日最多北水淨買入個股首三位分別為新華保險(01336)、中教(00839)及復星醫藥(02196)，金額分別為7097萬、6525萬及3233萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、吉利(00175)、騰訊、海螺創業(00586)、融創、恒大、新華保險、復星醫藥、華潤置地及碧桂園。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興(00763)、綠城服務(02869)、中教、恒大、中生製藥、融創、金斯瑞(01548)、石藥(01093)及楓葉教育(01317)。