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今日 18:21 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】英皇系資產調整

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英皇系調整資產分布，英皇國際(00163)，以代價18億元向英皇鐘錶珠寶(00887)，出售廣東道4至8號地下的商店及1樓的商店及廣告位B。

18億元代價將由英皇鐘錶分期支付，英皇鐘錶2017年年報顯示，去年底集團流動資產44.5億元，當中現金16.13億元。即英皇鐘錶的現金將調往英皇國際。英皇鐘錶2017財年共派0.75元股息，難得自2014財年以來恢復派息，是次交易觸發股價今日急插19.2%。

旺區零售舖
但今次交易對英皇鐘錶是否百害無一利呢？廣東道4至8號為一幢1969年落成的舊樓，英皇國際已收集業權多年，而英皇鐘錶亦承租交易舖位多年。當中英皇國際09年底以8.43億元購入6號及8號地舖，當時呎價69.55萬元，創下九龍區舖王紀錄。

根據英皇國際2017年年報，集團去年把廣東道4-8號的地下、1樓、2樓、3樓、4樓及天台，連同掛牆廣告牌之使用權，以2900萬元租予英皇鐘錶。反映英皇國際已全權擁有這幢近50年舊樓的業權。

具重建價值
英皇國際突然售出地舖，以重建發展角度看有點意外。不過是套現也好，另有盤算也好，將來重建此核心旺區物業時，也要算上英皇鐘錶。

更重要是，是次交易涉4至8號地舖、1樓的商店及廣告位B。即使單計4至8號地舖，面積6564平方呎，以09年69.55萬元呎價計算，起碼要45億元。

以長線投資角度，英皇鐘錶並非單純被「吸水」。

基本面方面，英皇鐘錶今日將公布業績，早前發盈喜，料6月底止中期盈利將按年大增約3倍。去年同期盈利3911.7萬元。

另外，集團4月中旬開始回購，一路買到7月底，由0.53元買到落0.41元，留意大宗交易在前，未必再大手回購。短線睇業績(特別是派息)，不過反彈亦會短癮，第一是蟹貨多；第二因為交易要兩家公司股東通過，或要壓價儲票。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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