重要通告 港股直擊

中國銀行(03988)宣布，銀保監已核准劉連舸即日起任職中行行長。

劉連舸於1961年出生，2018年加入中行；他曾於2015年7月至2018年6月擔任中國進出口銀行副董事長、行長，亦曾在中國人民銀行工作多年。