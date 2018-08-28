港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，納指和標普500指數創新高。港股昨日急飆599點，今早承接動能飆逾300點。不過港滙弱，加上美方表示目前非中美談判的好時機，恒指午後明顯回落。

恒指今早高開259點，即返50天線(約28341點)，開市後曾飆308點，見28579點逾兩周高，之後升幅收窄，於50天線附近爭持，上午曾僅升21點，中午升68點或0.2%，午後倒跌，最多跌36點，見28234點全日低，尾段回穩。恒指收報28351點，升80點或0.3%，為8月10日以來收市高，連升兩日累漲679點或2.5%。大市今日下跌股份比例達55%，上升股比例僅45%。

國企指數收報11097點，升48點或0.4%。

大市成交額905.31億元，較上日回落51.66億元。

即月期指收市升40點或0.14%，報28292點，低水60點，成交188087張。

A股表現反覆，兩市個別發展，滬指跌0.1%；深成指升0.06%。

美國道指期貨最新升8點，報26085。歐洲三大股市最新靠穩。美國與墨西哥達成貿易協議。不過，美國總統特朗普表示，現時並非與中國貿易談判的好時機，在短期作出決議將變得更困難。

金管局在紐約市場交易時段再承接27.95億港元沽盤，令本周三(29日)本港銀行體系結餘減至約841.8億港元。另外，港滙本港時間中午再觸及弱方兌換保證。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.2%；港交所(00388)獲大摩升評級，股價升1.9%；滙控(00005)升0.1%；中海油(00883)升1.6%；舜宇(02382)重上紅底，收市升2.2%。相反，金沙中國(01928)跌1.3%；銀娛(00027)跌1.4%。多股收市後公布業績，建行(00939)平收；中銀香港(02388)則高收0.1%；中行(03988)高收0.8%。

焦點板塊

內房股：今早普遍回軟，碧桂園(02007)表示已核實馬來西亞當局從未禁止向外國人銷售森林城市項目，不過股價仍挫3.3%。另外，收市後公布中期多賺63.5%的恒大(03333)跌1.9%；同樣今日放榜的世房(00813)跌0.2%；融創(01918)跌2.5%；新城發展(01030)跌3.8%；旭輝(00884)跌2.9%；合景泰富(01813)挫5.3%；綠城中國(03900)市前有大手成交，加上被瑞信降目標，股價挫6.8%。物業管理股明顯跑輸，彩生活(01778)挫8.2%；碧桂園服務(06098)跌3%；中海物業(02669)跌4.2%；雅生活(03319)跌4.9%；綠城服務(02869)跌4.3%。

醫藥股：今早表現兩極，業績股方面，國藥(01099)創4個半月高，收市飆7.2%，集團中期純利跌3%，但獲多家上調目標。石四藥(02005)半年多賺55%，股價升6.3%。愛康醫療(01789)中期盈利增42.64%，股價飆10.2%。春立醫療(01858)上半年純利增42.3%，並首次派中期息，股價創新高，收市升4.6%。希瑪眼科(03309)中期純利大跌61.17%，惟股價升4.8%。相反，康哲藥業(00867)中期多賺19%，收市挫8.4%。金斯瑞生物科技(01548)中期僅按年多賺4%，股價插8.3%；四環醫藥(00460)中期少賺9.1%，股價跌1.7%。另外，平安好醫生(01833)升4.3%；華潤鳳凰醫療(01515)升3.8%。不過，綠葉製藥(02186)跌3.4%；石藥(01093)跌1%；中生製藥(01177)吐2.3%。

資源股：昨日公布業績後受壓的神華(01088)回升2.7%，為表現最好藍籌。金屬資源股方面，鞍鋼(00347)上半年多賺91.94%，股價升3.2%；馬鋼(00323)升1.5%；五礦資源(01208)升1.4%；中鋁(02600)升5.9%；中信資源(01205)停牌，旗下中信大錳(01091)炒高10.6%；忠旺(01333)升2.2%。

內需消費股：多隻業績股跑輸，康師傅(00322)中期多賺86.59%，獲瑞信升目標，今早曾升7.1%，見逾三周高，半日倒跌，午後曾挫6.4%，收市挫5.7%。江南布衣(03306)中午公布，全年多賺23.76%，惟股價午後急插19.1%，收市跌12.1%。呷哺呷哺(00520)上半年淨利潤按年增長11.2%，中金指原料成本上升，拖累增速遜預期，股價挫9.7%。達利食品(03799)中期多賺12%，股價挫半成；

焦點股份

申洲國際(02313)：昨日中午公布業績後波動，大和最新上調目標至108元，今日發力，曾升8.5%，見103.6元創新高，收市升5.4%，成交額5.14億元。集團中期多賺21.14%，每股派中期股息0.85元，按年增21.4%。

眾安在綫(06060)：午後顯著受壓，曾挫8.7%，收市挫7.4%。集團昨日收市後公布，截至今年6月底止半年虧損擴至6.56億元人民幣，去年同期虧損2.87億元人民幣。

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