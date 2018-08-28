即巿股評 港股直擊

美股強勢不可擋，堅係穿頂莫估頂，納指跟標指齊創收市新高，道指跟高位亦僅一步之距，幾時見頂無人知，總之喺全球資金集中流去美股之際，美股仍能一枝獨秀，跑贏環球股市。美股噚晚咁好表現，多得美國跟墨西哥達成貿易協議，再加埋楓葉國有話有得傾，對本來已興奮嘅市場情緒再帶嚟刺激。雖然中美貿易談判毫無進展，但有關2000億美元商品加徵關稅，美方將諮詢期延至九月初，無論最終呢一筆咁大數額嘅貨品會否加徵關稅，中國都被認定係輸家。但估計點都會對中港股市，甚至美股帶嚟震盪。

承接隔晚美股強勢，港股隔晚繼續挾淡倉，指數更升越28400水平，挑戰28500點。今早恒指順勢高開259點，收復50日線(28341點)，開市後曾升308點，見28580點逾兩周高位，不過8月9日高位28700水平連影都未見已回頭，其後升幅收窄至21點，曾低見28293點半日低位。恒指中午報28340點，升68點；國企指數報11076點，升27點。港股反彈結束與否，呢兩日要睇住28200-28300呢個位，上周27600守住再上，同樣道理，呢個星期28200點守得穩，反彈仲有機會繼續，相反指數失守28200，甚或連28050亦跌穿，是次反彈完成，之前裂口已回補，今次再向下的話，又係另一跌浪嘅開始。

重磅藍籌股今日已唔似噚日咁一面倒向上，中資金融股今日見回吐，四大內銀股業績前個別發展，中行(03988)跟農行(01288)升0.5%，建行(00939)跟工行(01398)則高開低走，上半場倒跌，收市仲係呢位，日線圖枝陰燭都幾樣衰。騰訊(00700)果然向上挑戰365元，不過更大阻力喺375元，企得穩365元先算，唔排除反彈已近尾聲。今日較為出係港交所(00388)，有大行唱好，半日升近2.5%，不過阿Man唔建議高追，講真今年港股成交愈玩愈縮，多咗重磅股上市，未見成交額有進帳，港股缺水情況可見一班。

再睇埋港滙噚日又再燭及7.85弱方兌換保證，金管局又再出手接貨，明日本港銀行體系結餘將降至841.8億元，目前港匯仍然喺7.85附近徘徊，唔排除金管局隨時又要出手。港滙疲弱反映資金繼續流走，港股缺水情況暫難扭轉，挾淡倉只不過係一時，睇嚟個市都係繼續一浪低於一浪嘅格局。

上星期阿Man話擔心物管股或成為下個被提款對象，今日就見物管股跑輸，雖然物管股受整體經濟環境影響較少，係熊市中攻守兼備嘅選擇，但早前炒到有啲過火，估值唔平之下，有獲利回吐捱沽好正常。至於醫藥股情況一樣，雖然業績交足功課，前景亦被睇好，又有大行上調目標價，但現水平估值唔平，有心買貨睇長線，畀多些少耐性等靚位上車。

話咗人行出招救人民幣，短線對人仔係有刺激，但長線人民幣貶值趨勢冇變，對人民幣升跌較敏感嘅內房股，阿Man已講過，博反彈見好要收。今日內房股普遍回軟，睇嚟內房股反彈可能又結束，仍有貨喺手要考慮一下分手呢個問題。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)