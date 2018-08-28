港股直擊 即巿股評

美國和墨西哥達成貿易協議，隔晚美國三大指數造好，納指和標普500指數創新高。港股今早見逾兩周高位後回落。

恒指今早高開259點，即返50天線(約28341點)，開市後曾飆308點，見28579點逾兩周高，之後升幅收窄，於50天線附近爭持，曾僅升21點，見28293點半日低。恒指中午收報28340點，升68點或0.2%，大市成交額546.37億元。

國企指數報11076點，升27點或0.3%。

A股半日表現反覆，滬指升不足1點；深成指升0.02%。

金管局在紐約市場交易時段再承接27.95億港元沽盤，令本周三(29日)本港銀行體系結餘減至約841.8億港元。另外，港滙本港時間中午再觸及弱方兌換保證。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.2%；港交所(00388)獲大摩升評級，半日升2.5%；滙控(00005)升0.6%；中海油(00883)升1.3%。相反，金沙中國(01928)跌2.2%；銀娛(00027)跌1.4%。

焦點板塊

內房股：今早普遍回軟，外電日前引述馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，不會允許外國人在森林城市項目中購買住宅，碧桂園(02007)回應指，已核實當局從未禁止向外國人銷售森林城市項目，不過股價半日挫3.3%。另外，今日公布業績的恒大(03333)和世房(00813)分別跌0.8%和2.2%；融創(01918)跌1.1%；新城發展(01030)跌2.7%；旭輝(00884)挫4%；合景泰富(01813)挫5.1%。物業管理股明顯跑輸，彩生活(01778)挫7.5%；碧桂園服務(06098)跌2.5%；中海物業(02669)跌3.9%；雅生活(03319)跌2.9%；綠城服務(02869)挫5.9%。

醫藥股：今早表現兩極，業績股方面，國藥(01099)創4個半月高，半日升5.5%，國藥公布中期純利跌3%後，瑞銀、瑞信和德銀最新分別上調目標。石四藥(02005)半年多賺55%，半日升4.1%。愛康醫療(01789)中期盈利增42.64%半日升6.3%。相反，康哲藥業(00867)中期多賺19%，半日挫6.9%。金斯瑞生物科技(01548)中期僅按年多賺4%，股價挫4.9%；四環醫藥(00460)中期少賺9.1%，股價跌1.7%。另外，平安好醫生(01833)升4.8%；華潤鳳凰醫療(01515)升4.4%。不過，綠葉製藥(02186)跌3.1%；石藥(01093)跌1%；中生製藥(01177)吐1.5%。

資源股：昨日公布業績後受壓的神華(01088)反彈3.3%，為表現最好藍籌。金屬資源股方面，鞍鋼(00347)上半年多賺91.94%，股價升3.9%；馬鋼(00323)升1.5%；五礦資源(01208)升5.6%；中鋁(02600)升4%；中信資源(01205)停牌，旗下中信大錳(01091)半日炒高10.6%。

焦點股份

申洲國際(02313)：昨日中午公布業績後波動，今早發力急飆，曾升8.5%，見103.6元創新高，半日升6.7%，成交額2.7億元。集團中期多賺21.14%，每股派中期股息0.85元，按年增21.4%。

康師傅(00322)：今早曾升7.1%，見逾三周高，不過半日倒跌0.6%，成交額2.38億元。集團中期多賺86.59%，獲瑞信升目標。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。