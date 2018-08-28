物業管理股今早明顯跑輸。
彩生活(01778)連日跑輸同業，今日沽壓未止，暫時見最多插一成，低見5.51元，見逾五個月低位，最新挫8.5%報5.6元，成交逾4900萬元。
彩生活上周中公布中期純利1.75億人民幣，按年升74% 不派息。
碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)及雅生活(03319)均跌近3%。
綠城服務(02869)插逾6%，公司日前公布中期多賺兩成九，股價昨日先升後回。
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