即巿股評 港股直擊

噚日見到恒指個勢咁強，真係有你無你將隻恒指牛(59288)隊落個市度先，臨尾仲話一度升逾600點，隻牛仔已經唔理佢咩位買、咩位走，總之就臨收市前將所有牛證賣走，古語有云：袋咗落袋先至係錢；之後就安安落落逃離公司，閃咗上出版社度，唔好誤會，我唔係再出書(寫書真係好痛苦)，做人嘅嘢，咩都試吓啫。

今朝起身準備出門口返工之際，我家老爺突然話：唔對路喎，條隧道好似塞塞地咁；whatsapp我同事阿Jo佢話佢剛剛上咗巴士，但未入隧道就已經開始塞，於是變陣坐地鐵+shuttle返工，結果我應該早佢一至兩分鐘返到公司，唔緊要，反正返到嚟同我平時個時間都係差唔多就OK。

同PR Chloe同舊同事Tom吹完一輪whatsapp之後，依家10點19分，恒指做28433點，升166點，比起今朝今嗌升逾300點少咗好多，未開圖都知道今日係高開低走嘅實心陽燭，不過今日再次裂口一彈，最高見過28579點，同埋保歷加通道頂28720點只係爭141點。假設今日彈升300點後收窄到依家100零點，然後聽日再發力彈多100零點，彈穿埋條保歷加通道頂嘅話，呢件事對依家個市嚟講真係一都唔難，反正日線圖上技術指標都只係企喺中軸水平。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，以恒指暫時做過最高位嘅28579點計，先係28300至28399點，同埋28400至28499點呢1485張期指已經死亡，而28500至28599點呢480張期指裡面都有八成街貨死亡，某程度上都可以視28600至28699點為第一梯隊嘅熊證街貨，而呢度依家就只係248張期指；但對上兩級100點，即28700至28799點，同埋28800至28899點，夾埋就有成1448張期指；係呀，又係一個過千點嘅重貨區，如果後市先上28700至28799點呢度，即係話今日見嘅保歷加通道個頂就已穿咗；假設後市再上，整條保歷加通道頂中底都向上移，咁大市再食28800至28899點街貨時，好可能係頂住條保歷加通道頂，或者再次穿多一吓咁解。

仲咩有股份推個市上去？繼騰訊(00700)同平保(02318)之後，你望吓財經月曆，今個星期有啲咩股份排住隊等講業績？係呀，咪就係內銀股囉！四大行推個市上去有何不可？更何況依家只係講緊推多200零點嘅事。恒指牛(59410)，收回價27752點，市場上見係最貼嘅貼價嘅牛證，但講緊同現有逾600點差距，高槓桿兼成交活躍；見依家恒指升幅進一步收窄，5分鐘圖見SlowSTC914,3)開始由中軸起步下行，再等多陣都未遲。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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