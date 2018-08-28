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今日 10:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】晨鳴瀉逾8% 中績弱兼中金劈目標價

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晨鳴紙業(01812)中期業績僅微升，中金即大劈目標價24%，股價今早急插，最低見過5.73元，瀉8.03%，現造5.81元，挫6.74%，成交金額2070萬元。

集團中期盈利17.85億元人民幣，按年升2.24%；每股盈利36分，不派中期息。期內收入155.51億元人民幣，按年升13%。

中金發表報告，指晨鳴中期業績差過預期，加上融資租賃業務盈利前景不明朗，大削目標價24%至6.5元，維持「中性」評級不變。

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