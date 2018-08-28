晨鳴紙業(01812)中期業績僅微升，中金即大劈目標價24%，股價今早急插，最低見過5.73元，瀉8.03%，現造5.81元，挫6.74%，成交金額2070萬元。
集團中期盈利17.85億元人民幣，按年升2.24%；每股盈利36分，不派中期息。期內收入155.51億元人民幣，按年升13%。
中金發表報告，指晨鳴中期業績差過預期，加上融資租賃業務盈利前景不明朗，大削目標價24%至6.5元，維持「中性」評級不變。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
晨鳴紙業(01812)中期業績僅微升，中金即大劈目標價24%，股價今早急插，最低見過5.73元，瀉8.03%，現造5.81元，挫6.74%，成交金額2070萬元。
集團中期盈利17.85億元人民幣，按年升2.24%；每股盈利36分，不派中期息。期內收入155.51億元人民幣，按年升13%。
中金發表報告，指晨鳴中期業績差過預期，加上融資租賃業務盈利前景不明朗，大削目標價24%至6.5元，維持「中性」評級不變。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|滬指早段續穩 化工煤炭股走高
|上一篇：
|白宮再下半旗直至麥凱恩下葬