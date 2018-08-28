鞍鋼(00347)上半年業績標青，股價今早應聲彈出，最高見過7.84元，揚5.52%，現造7.81元，仍彈升5%，成交金額6316萬元。
集團中期盈利34.99億元人民幣，按年增91.94%，每股盈利48.4分。期內營業總收入468.82億元人民幣，按年增20.02%。
至於馬鋼(00323)也升2.3%，造4.01元；首長國際(00697)也升1%，報0.194元；西王特鋼(01266)則無升跌，造1.8元。
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至於馬鋼(00323)也升2.3%，造4.01元；首長國際(00697)也升1%，報0.194元；西王特鋼(01266)則無升跌，造1.8元。
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