即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅333點。恒指收報28271點，升599點或2.17%，成交金額956.97億元。國指收報 11049點，升269點或2.5%；上證收報2780點，升51點或1.89%。三項指數都向好，以港股走勢較佳，主要受惠於內銀及石油板塊向好。

恒指以陽燭收市，最高升至28289點，創8月13日以來高位，並補回大部分當天出現之下跌裂口。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份1037隻，下跌586隻，整體市況向好。

港元再觸及弱方兌換保證，金管局於紐約市尾段再在市場買入27.95億港元。香港銀行體系結餘將跌穿900億港元，減至約841.8億港元。

中國金融穩定發展委員會表示，政府正在密切關注網絡借貸行業和上市公司股票質押風險的情況，宜留意消息對A股之影響。

特朗普宣布與墨西哥達成貿易協議，終止《北美自貿協定》(Nafta)，並呼籲加拿大儘快加入協議，否則可能被排除在外。加拿大總理特魯多稍後表示，與特朗普就Nafta進行了「建設性」通話。

白宮經濟顧問庫德洛表示，如果加 拿大拒絕貿易協議，美國可能會使用汽車關稅。墨西哥外長表示，如果美加無法 達成一致，墨西哥可以接受雙邊協定。特朗普另表示，拒絕了中國的談判嘗試，因為想與中國達成一個不那麼「單方面」的貿易政策。現在不是開始談判的好時機。

受美國與墨西哥達成雙邊貿易協議的消息帶動，美股三大指數向好，納指更升穿8000點關口。今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指早市向好，有機會挑戰8月10日高位28665.9點。

個股介紹：

廣汽集團(02238) 的主要業務包括研發、整車（汽車、摩托車）、零部件、商貿服務、金融五大業務板塊， 構成了完整的汽車產業鏈閉環。

集團在截至2018年6月底止中期錄得銷售收入約372億元(人民幣.下同)，同比增長約 7.00%，主要因為自主品牌「傳祺」車型產品組合不斷豐富、銷量持續增長，以及產業鏈上下游的汽車零部件、汽車後服務等業務迅速發展。毛利總額約72.91億元，增加約15.52億元，毛利率上升18.72%，主要是乘用車銷量持續增長帶來規模效應、加強成本控制使單位成本下降等綜合所致。股東應佔淨利潤約69.13 億元，同比增長約 10.31%。

集團現價市盈率為5.616倍，周息率6.07%。上日收報7.7元，上望8.39元，止損設於7.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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