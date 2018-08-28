港股直擊 即巿股評

周一全球股市全線上漲，人行出招維穩人民幣，中港股市顯著造好，恒指短期料有力挑戰50天平均線阻力。

隔晚美股大幅收高，標普500、納指再度齊創新高，納指首次收於8000點關口上方，美墨達成貿易協定提振市場情緒。道指收漲259點或1%，報26049點；納指升0.9%，報8017點；標普500指數升0.8%，報2896點。金融和工業板塊領漲，高盛升逾3%；特斯拉跌1%，公司決定放棄私有化；中概股亦全線造好，拼多多漲逾11%。

美墨達成貿易協定，該協議將取代北美自由貿易協定(NAFTA)；根據最新協定，原產地為美墨兩國的汽車在貿易目錄中佔比從62.5%提升至75%，將把零關稅貨物價值「最低減讓標準」從50美元提升至100美元；預計周一將與加拿大加速談判，並在周末之前完成談判。

土耳其為期一星期的宰牲節假期結束，市場周一復市，貨幣里拉滙價再次出現波動，最多跌5%，見兩個星期新低。至紐約市，跌幅收窄至超過2%在6.15附近。有分析指，里拉下跌反映出市場情緒保持悲觀，深度擔心雙位數通脹，經常賬戶赤字惡化，資產沒有吸引力。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報71.17元，較本港上日收市高1.07元；騰訊(00700)ADR收報364.78元，高3.78元；國壽(02628)ADR收報18.71元，高7仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報13.71元，高9仙；中石油(00857)ADR收報6.04元，高3仙；中石化(00386)ADR收報7.92元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.23元，高0.23元；聯通(00762)ADR收報9.41元，高9仙；中電信(00728)ADR收報3.87元，高3仙。

ADR港股比例指數報28440，較周一恒指收市升168點或0.59%。恒指昨日午後曾升617點，高見28289，創逾兩周高，逼近上方50天線(約28380點)，收報28271點，升599點或2.2%。恒指短期阻力為50天線，下一個阻力在29000點心理關。港元再觸及弱方兌換保證，金管局在紐約市場交易時段再承接27.95億港元沽盤，令本周三(29日)本港銀行體系結餘減至約841.8億港元。今次為金管局一日內兩度買入港元，較早時吸納39.25億港元，兩次合共承接67.2億港元。

焦點股份

鞍鋼股份(00347)：公布截至6月底止中期盈利34.99億元人民幣，按年增加九成二；收入按年增加兩成。

合景泰富(01813)：中期純利21.71億元人民幣，按年增加四成； 每股盈利68.8分，中期息25分人民幣。

安東油田(03337)：中期純利8495萬元人民幣，按年上升6倍，不派中期息。收入按年增長三成三，至11.66億元人民幣，創新高。

洛陽鉬業(03993)：中期盈利31.23億元人民幣，按年增2.74倍，不派中期息。

復星醫藥(02196)：公布截至6月底止中期盈利15.6億元人民幣，按年下跌7.6%，不派中期息。 期內，收入按年升42.2%。

新濠國際(00200)：截至6月底止中期盈利3.45億元，按年增長1.09倍，每股盈利23仙；派中期息4.5仙。

粵海投資(00270)：公布截至6月底止中期盈利26.72億元，按年下跌29.4%，派中期息16仙。 期內，收入按年升11.2%。

金斯瑞生物科技(01548)：公布截至6月底止中期盈利1551.9萬美元，按年上升3.6%，每股盈利0.89仙，不派中期息。期內，收益1.12億美元，增長77%。

中信銀行(00998)：公布中期盈利257.21億元人民幣，按年增長7.1%，不派中期息。

康師傅控股(00322)：公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利13.06億元人民幣，按年增長86.6%，維持不派中期股息。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有建行(00939)、中行(03988)及中銀香港(02388)。另外，中國恒大(03333)、世茂房地產(00813)、南方航空(01055)、農行(01288)、新華保險(01336)、郵儲銀行(01658)、中交建(01800)、北京汽車(01958)、濰柴動力(02338)及中國龍工(03339)之業績公布亦較受市場關注。