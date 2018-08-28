今日 08:17
重要通告
港股直擊
未來世界金融(00572)公布，截至6月底止中期虧損3184.7萬元，去年同期錄得盈利3.08億元；每股虧損0.31仙，不派中期息。
期內，收益1882.5萬元，按年跌74.46%。
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