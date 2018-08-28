即巿股評 港股直擊

美股上周三收市創下有史以來最長牛市紀錄！華爾街三大指數自2009年3月9日見底回升以來，截至今年8月22日的總計3453天漫長日子裡，沒有出現過20%或以上的調整，符合市場對牛市普遍接受的定義，打破了2000年3月科網股泡沫爆破前的上次最長牛市紀錄。

歷史最長牛市誕生自然成為市場熱話，但基本上不外乎「升市莫估頂」和「高處不勝寒」兩大主題。以專攻指數短炒的老徐來說，不論美股港股，所謂歷史最長牛市或熊市，不過是統計上的概念，對個人的投資決定只有很輕微影響，原因是面對長期升市或跌市，順勢而行無疑是主要投資策略，但任何強勁的升市或人心惶惶的跌市，其中必會出現一次以至多次的調整浪或反彈浪，為特別是個股的投資者提供高位獲利或趁反彈減持的機會，無必要拘泥於牛市就買或熊市就沽的單一投資模式。何況今次最長牛市的起點仍存在爭議，而執着於20%的調整或回升作為定義牛市或熊市終結的門檻，簡直迹近數字遊戲而已。

返回港股，可能受到標普500指數和納指上周五再創歷史新的刺激，周一恒指大幅高開345點，微挫至27956點已找到支持發力再升，尾市一度升至28289點的逾兩周高位，收報28271，升599點，或2.17%。

昨天本欄講到，（上周四）恒指一度逼近原本為「純紅色」的終極大型成交量密集區頂28100點，惟挑戰區頂阻力失敗後較顯著回調，但老徐並沒有趁反彈平掉手上的28200點即月short put輸少當贏了事，反而沽出即月行使價28200點的期指call，收取每張合約僅85點期權金，搭建以28200點為核心的short straddle……，主要是估計期指直到本周四結算都不會明顯突破28100點的大型成交量密集區阻力；與此同時，EJFQ系統的強、弱勢股指數以及短線市寬近日表現應會支持恒指仍有力反彈……。

首先解釋上文提及的EJFQ系統指標，老徐所指是反映強勢股買盤的強勢股指數，以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周四及五連續兩日都與恒指呈「牛背馳」，而3天線高於18天線股份比率的短線市寬，同期間亦與恒指出現「牛背馳」，強、弱勢股指數和短線市寬兩套指標出現同一現象，相對於8月20日<一錯再錯「自白書」>引述的強、弱勢股指數與恒指呈單日「牛背馳」，反映這次「牛背馳」是貨真價實得多。

老徐有點意外的是，恒指昨天竟然突破28100點的大型成交量密集區收市，令28200點short straddle中的short put和short call賬面盈虧在一日之間出現逆轉（即月期指收報28252點）。但EJFQ圖表顯示，恒指已進入過去3個月累積的由28100至28400點的最大型成交量密集區，在強勢股指數處於近兩周的低位徘徊的市況，相信恒指短期不易突破28400點的成交量密集區也是TrendWatch下降通道頂附近水平阻力，老徐的short straddle估計到周四結算起碼也有微利。

老徐