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投資者可能會發現有發行商在介紹產品時，通常會推薦一些在相近條款之中槓桿較高的產品。那為什麼要以槓桿來選擇產品呢？事實上，在相近條款的產品中，較高槓桿的產品通常是比較「抵買」的。我們將會於本文為投資者解釋相近條款的產品中選擇高槓桿產品的好處。

以牛熊證為例，投資者在選擇牛證或熊證前當然首先要對市場有看法（看好或看淡），有了看法後，便是要選擇收回價，這是因為投資者買賣牛熊證所面對的最大風險是收回風險，而收回價是直接決定產品的收回風險，投資者如希望減低或避免收回事件的發生，就要選擇收回價距離相關資產價格較遠的產品，當然，收回價越遠的產品槓桿亦會越低，潛在回報便會越低，投資者要在風險及回報上取得平衡。

決定好收回價的區域之後，在條款上還有行使價、到期日以及換股比率等需要考慮，有沒有一個較簡單的數據可以更快去找出較「抵買」的產品呢？答案就是槓桿。牛熊證槓桿的公式是 相關資產價格／（牛熊證價格 X 換股比率），以下會利用這公式解釋為何高槓桿產品較划算。

首先，在相同收回價的產品中，行使價跟收回價的差距會影響到牛熊證的價格。行使價跟收回價差距越遠，牛熊證的價格便越高，槓桿從而便會越低。部份投資者可能會認為行使價跟收回價差距越遠，產品被強制收回時會有較高的剩餘價值，但事實上較高的剩餘價值已在買入產品時越高的價格所反映，這點在早前的文章經已有所解釋。因此，在選擇行使價時，我們會建議投資者選擇行使價距離收回價較近的產品，這點可從較高槓桿的產品反映出來，那便可以於相同收回風險的情況下，以較低成本入市。

此外，投資者可能會留意到牛證的年期一般會較長，這是因為年期較長會有較多的正股股息除淨，而這會反映在產品的價格上，令價格會降低，投資者的成本亦會較低，而因為價格較低，槓桿亦會較高。熊證的情況剛好相反，一般年期會較短。牛熊證一般而言屬於短線操作的工具，投資者毋須付出太高的成本，所以投資者可留意年期較長的牛證或年期較短的熊證，而這亦在槓桿比率中反映出來。

還有，雖然槓桿的公式有換股比率，但其實換股比率不會影響到牛熊證的槓桿。換股比率越高、產品價格相應調低，並抵消了對槓桿的影響。因此換股比率不會影響槓桿，也不影響到產品的潛在回報，所以不會視為決定「抵買」與否的因素。

從以上的說明，投資者可以明白到在相近條款的產品中選擇高槓桿產品的好處。高盛認股證網站上有一個牛熊證快速搜尋器顯示在相同收回價高槓桿的高盛產品，投資者可快速地找到較「抵買」的產品。投資者如欲作較詳細的比較，可利用網站上的牛熊證搜索，篩選了相關資產及收回價之後，搜尋結果會以槓桿排序，以便投資者作出比較。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。